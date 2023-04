Ostern im TV: Das sind die besten Shows & Filme an Karfreitag & Ostern 2023

Am Osterwochenende haben viele frei und können das Fernsehprogramm genießen. Im Gegensatz zum Streaming bei Netflix, Amazon Prime Video und Co machen sich hier die Programmmacher lange im Vorfeld Gedanken, welchen Film sie dir wann präsentieren und welche Show an Ostern läuft. Viele Inhalte kannst du auch über die Mediatheken der Sender schauen – aber nicht alle. Welche TV-Highlights an welchem Osterfeiertag auf dich warten, haben wir für dich zusammengefasst.

Filme an Karfreitag

Der Karfreitag ist traditionell der „schwierigste“ Tag für die Fernsehmacher, da sie die Bedeutung des Tages für die Christen bedenken müssen. Zwar gelten die öffentlichen Aufführverbote, die es in Kinos gibt, nicht für das Fernsehen, dennoch nehmen die TV-Macher in der Regel Rücksicht auf das Verbot. Allerdings sind in diesem Jahr auch Shows wie 15 Jahre Let’s Dance und (RTL, 20.15) und The Voice Kids (Sat.1, 20.15 Uhr) zu sehen.

Winnetou – ZDF, 11.50 Uhr

Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs – Sat 1, 16 Uhr

Vier Fäuste für ein Halleluja – Kabel Eins, 20.15 Uhr

Und dann stand einer auf und öffnete das Fenster – Das Erste, 20.15 Uhr

Shows und Filme an Karsamstag

Am Samstag kannst du als Fan von The Masked Singer wieder um 20.15 Uhr vor dem Fernseher raten, welche Star sich hinter Masken wie dem Seepferdchen, dem Igel und dem Schuhschnabel verbergen könnten. Nachdem vergangenen Samstag mit Jan-Josef Liefers schon ein Superstar ausgeschieden ist, verspricht die Staffel großes Star-Potential. Es ist nicht die einzige Live-Show an diesem Abend: Auf RTL kannst du die zweite Live-Show der nun doch nicht letzten Staffel von Deutschland sucht den Superstar sehen.

Grease – RTL Zwei, 14 Uhr

Alladin – Sat.1, 20.15 Uhr

I am Legend – Sat.1, 22.55 Uhr

TV-Programm an Ostersonntag

Am Höhepunkt des Osterfestes bleiben die Filme mit Schwerpunkt Religion außen vor. Stattdessen stellen sich die TV-Sender mit folgenden Blockbustern breit auf:

Die Schöne und das Biest – RTL, 9:25 Uhr

Winnetou II – ZDF, 10:15 Uhr

Ziemlich beste Freunde – One, 16:25 Uhr

Mulan – RTL, 16:25 Uhr

Das Leben des Brian – RTL Zwei, 20.15 Uhr

Cash Truck – Pro Sieben, 22:35 Uhr

Der weiße Hai – RTL, 00:00 Uhr

TV-Programm an Ostermontag

Am letzten Tag des Osterfests präsentieren die TV-Sender eine Mischung aus Filmen, Eigenproduktionen und Shows. So gibt es auf RTL um 20.15 Uhr das Oster-Special von „Wer wird Millionär“, auf Sat 1 feiert Peter Maffay den Geburtstag von Drache Tabaluga und auf Vox wagen sich Start-Ups in die Höhle der Löwen.

Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte – RTL, 14:30 Uhr

Jumanji – Kabel eins, 20.15 Uhr