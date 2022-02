Oral-B iO 10: Neues Flaggschiff unter den elektrischen Zahnbürsten

Künstliche Intelligenz (KI) kommt in immer mehr Bereichen unseres Alltags zum Einsatz. Und sofern sie nicht wie im neuen Hollywood-Blockbuster „Moonfall“ versucht die Kontrolle über die Menschheit zu übernehmen, kann sie eine echte Hilfe sein. Das möchte sich nun auch Oral-B zu Nutze machen und stattet seine neueste oszillierend-rotierende elektrische Zahnbürste, die Oral-B iO 10 samt iOSense, mit KI-Technologie aus. Vorgestellt wurde die Neuheit für die Mundgesundheit am Morgen auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona.

Oral-B iO 10 neu vorgestellt

Dank künstlicher Intelligenz und einem sogenannten 3D-Zahn-Tracking unterstützt iOSense alle Nutzer der Zahnbürste intuitiv beim Zähneputzen und bietet ein – so verspricht es der Hersteller – einzigartiges personalisiertes Putzerlebnis. So informiert eine in die Ladestation integrierte Wi-Fi-Uhr nebst angeschlossenem 2-Minuten-Timer über die Einhaltung der optimalen Putzzeit. Zudem ist die Zahnbürste mit einer intelligenten Andruckkontrolle ausgestattet. Sie gibt eine Warnung aus, sobald der Nutzer zu viel Druck auf Zähne oder Zahnfleisch ausübt. LEDs des iOSense zeigen den Putzfortschritt an und signalisieren, welchen Bereichen im Mund der Nutzer noch mehr Aufmerksamkeit schenken sollte.

Die neue Oral-B iO 10 in Schwarz neben der iOSense Ladestation.

In der zugehörigen Oral-B App ist es möglich, die persönlichen Putzziele im Blick zu behalten. Nach jedem Zähneputzen gibt es dort auch individuelles Feedback für eine noch bessere Zahngesundheit. iOSense ist gleichzeitig eine magnetische Ladestation, die die Bürste nach Herstellerangaben in nur drei Stunden vollständig auflädt. Wer oft unterwegs ist, kann seine neue iO 10 auch mit dem inkludierten Lade-Reiseetui aufladen. In Summe bietet die neue elektrische Zahnbürste sieben smarte Putzmodi.

Optimales Zähneputzen mit der Oral-B iO 10 samt angeschlossener App.

Verfügbarkeit lässt noch auf sich warten

Und jetzt kommt die vielleicht größte Einschränkung. Bis die Oral-B iO 10 in Deutschland wahlweise in Weiß oder Schwarz zur Verfügung steht, müssen noch viele Monate vergehen. Der Hersteller geht davon aus, dass es die elektrische Zahnbürste nicht vor September im Handel zu kaufen geben wird. Entsprechend steht natürlich auch noch kein Preis fest.

Zum Vergleich: Für den Vorgänger, die Oral-B iO 9, gilt laut Online-Shop von Oral-B ein unverbindlicher Verkaufspreis (UVP) in Höhe von 399,99 Euro. Oral-B selbst bietet die Zahnbürste dort aber schon deutlich reduziert an – ab knapp 220 Euro. In der weit verbreiteten Special Edition werden statt 420 Euro nur knapp 240 Euro fällig – im Online-Fachhandel mindestens knapp 218 Euro.

Oral-B iO 4 und iO 5 als preiswerte Alternativen

Und solltest du es etwas preiswerter mögen: mit der iO4 und der iO5 bringt Oral B auch erschwinglichere Alternativen auf den Markt. Auch diese beiden neuen Modelle wurden am Montag auf dem MWC 2022 neu präsentiert. In Weiß, Schwarz, Pink und Violett sind auch diese Zahnbürsten mit KI-Funktionen und einem intelligenten Drucksensor ausgestattet, der in Echtzeit beim Zähneputzen hilft. Außerdem stehen auch bei diesen Bürsten verschiedene intelligente Putzmodi zur Verfügung.