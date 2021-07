Oclean X Pro Elite - die weltweit erste elektrische Zahnbürste mit dem Quiet Mark Zertifikat

Die Whisper Clean Technologie macht die X Pro Elite zum Star auf dem Zahnbürstenmarkt

Lärm ist nicht nur lästig, er beeinflusst auch unsere Gesundheit. Mittlerweile weiß jeder und jede, dass Lärm unseren Körper und unseren Geist negativ beeinflussen kann. Bei Lärm denkt man jedoch nicht sofort an eine elektrische Zahnbürste, sondern eher an Geräte wie einen Bohr- oder Stemmhammer. Aber selbst das monotone Brummen einer elektrischen Zahnbürste kann einen hohen Nervfaktor bis zum einschränkenden Effekt haben.

Bisher wurde immer nur in Kauf genommen, dass man durch das Summen der Zahnbürste leicht andere Familienmitglieder aus dem Schlaf reißen kann. Laute Zahnbürsten erzeugen bei Anwenderinnen und Anwendern also nicht selten ein schlechtes Gewissen. Daraus resultiert häufig eine verkürzte Putzzeit, weil man sich ja in Rücksicht übt und andere Mitbewohner gern weiter schlafen lässt. Doch genau hier liegt das Problem! Denn eine stark verkürzte Putzzeit führt schlussendlich auch zu einer unzureichenden Zahnreinigung.

Während andere Hersteller bei der Entwicklung einer lautlosen elektrischen Zahnbürste noch hinterherhinken, hat Oclean mit seiner X Pro Elite bereits erfolgreich einen anderen Weg eingeschlagen. Dank der von Oclean entwickelten aktiven Rauschunterdrückungstechnologie „Whisper Clean“ erzeugt die elektrische Zahnbürste bei der Benutzung eine Geräuschbelästigung von gerade einmal 45 dB. Das bedeutet: Die Oclean X Pro Elite bietet weitaus mehr Ruhe beim Zähneputzen. Mit dieser Eigenschaft sorgt das Flaggschiff von Oclean weltweit für Begeisterung. Seit seiner Markteinführung haben viele Benutzerinnen und Benutzer die X Pro Elite in hohen Tönen gelobt, vor allem die Stummschaltfunktion wird immer genannt. Zahnreinigung muss seitdem keineswegs mehr laut oder sogar nervenaufreibend sein!

Bewertungen zur elektrischen Zahnbürste von Oclean.

Smarte Technologien sorgen für Ruhe im Badezimmer

Elektrische Zahnbürsten von heute müssen längst nicht mehr die morgendliche Ruhe im Haus unterbrechen. Die patentierte Oclean-Technologie setzt auf einen Ultraschall-Magnetschwebemotor und einen eigens entwickelten Algorithmus, der Geräusche auf ein Minimum begrenzt. Das tut die X Pro Elite, indem sie die Geräuschkulisse in einem Bereich über 20.000 Hz hält – einem Frequenzbereich, der für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar ist. Was übrigbleibt, ist vergleichbar mit einem sanften Flüstern.

Dank dieser smarten Technologie ist die Oclean X Pro Elite die erste Zahnbürste weltweit, die für das Quiet Mark Zertifikat zugelassen wurde. Das unabhängige Zertifizierungsprogramm Quiet Mark gehört zur weltweit agierenden, gemeinnützigen Stiftung UK Noise Abatement Society, welche sich seit ihrer Gründung im Jahre 1959 immer mehr zu einer Autorität für Lärmschutzzertifikate entwickelt hat. Im Fokus der Stiftung stehen innovative Elektrogeräte, die der Geräuschreduzierung Priorität einräumen.

Das Modul, das die Zahnbürste leise schnurren lässt.

Oclean X Pro Elite hat den Sprung in ein neues Zeitalter geschafft

Technologie, Verarbeitung und Funktionalität sind heutzutage jedoch nicht alles, was ein Produkt zukunftsweisend macht. Mit der X Pro Elite beweist Oclean, dass smarte Zahnbürsten mehr können als das. Neben der einfachen Bedienung, der exzellenten Leistung und den hervorragenden Putzergebnissen gibt es einige weitere technische Verbesserungen.

Ein neues Betriebssystem, ein gut lesbarer Farb-Touchscreen und die Mute-Technologie machen die Zahnbürste zu einem Must-have der neuen Zeit. Dank des überzeugenden, mit QI Wireless kompatiblen Schnellladesystems benötigt die Zahnbürste gerade einmal 3,5 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.

Darüber hinaus ist es jedoch besonders die App, die intelligente neue Funktionen für den Anwender bereithält. Mit ihr können sich Benutzerinnen und Benutzer individuelle Putzpläne erstellen. Die Blindzonenerkennung, die automatische Frequenzreduzierung bei Überdruck und die Sensoren, die den Druck beim Zähneputzen überwachen, sind drei weitere wichtige Elemente, die aus einer Zahnbürste ein wirklich innovatives Produkt für den Alltag im digitalen Zeitalter machen.

(*Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Gastbeitrag von Oclean.)