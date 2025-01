Nur noch eine Woche: Beliebter Elektronik-Einzelhändler schließt

In den vergangenen Jahren mussten einige Einzelhändler für Elektronik schließen. Erst vor wenigen Monaten traf es den Apple-Händler Gravis, und vor zwei Jahren schloss Conrad alle Filialen. Jetzt kündigt das nächste Unternehmen die Schließung aller Filialen an.

GameStop schließt alle Filialen in Deutschland

Noch vor wenigen Jahren war GameStop einer der größten Händler für Konsolen, Spiele und Merch. Doch von einst über 200 Filialen sind aktuell nur noch 69 Stück übrig. Die restlichen Filialen hatte man bereits 2023 geschlossen. Doch jetzt wird die Marke komplett aus den Innenstädten und Einkaufszentren verschwinden. Deutschlandweit sind rund 500 Mitarbeiter betroffen.

Mittlerweile haben alle Filialen die Schließung offiziell bestätigt. Bereits kommenden Mittwoch (22. Januar) haben die ersten Stores ihren letzten Öffnungstag. Und am 30. Januar schließt auch der letzte GameStop in Deutschland seine Türen. Eine Liste mit allen Stores und ihren letzten Öffnungstagen findest du am Ende dieses Artikels.

Der Ausverkauf hat begonnen

Kurz vor der Schließung gibt es in allen Stores großzügige Rabatte auf das komplette Sortiment. Lediglich Guthabenkarten sind von der Aktion ausgenommen. Folgende Angebote erwarten dich vor Ort:

20 % Rabatt auf alle Konsolen

50 % Rabatt auf neue Spiele

40 % Rabatt auf gebrauchte Spiele

10 % Rabatt auf Merchandise

50 % Rabatt auf Pokémon TCG

40 % Rabatt auf Figuren

Services wie den Ankauf von gebrauchten Konsolen oder Spielen bietet man nicht mehr an. Die Garantieverlängerung beim Kauf gebrauchter Hardware oder Spiele gibt es hingegen weiterhin. Diese wird von einem externen Dienstleister angeboten und gilt auch nach der Schließung.

GameStop verschwindet aus Europa

Lange gab es Unklarheit darüber, ob der Onlineshop ebenfalls von der Schließung betroffen ist. Doch hat man dieses nun bereits am 10. Januar endgültig geschlossen. Die Website zeigt lediglich eine Abschieds-Nachricht an. Auch ist es weiterhin möglich, den Support zu kontaktieren.

In den vergangenen Jahren hat sich das amerikanische Unternehmen zunehmend aus dem europäischen Markt zurückgezogen. In der Schweiz wurden die verbleibenden Filialen etwa durch das italienische Unternehmen Gamelife übernommen. Diese werden auch alle GameStop-Filialen in Italien übernehmen. Nach dem Aus in Deutschland ist GameStop in Europa dann nur noch in Frankreich vertreten. Im Heimatland USA betreibt man hingegen weiterhin über 4.000 Filialen.

Alle Schließtermine der Filialen im Überblick

Mittwoch, 22. Januar

Augsburg (City-Galerie)

Berlin (EKZ Das Schloss / Steglitz)

Fürth (Schwabacher Straße)

Hannover (Ernst-August-Galerie)

Koblenz (Forum Mittelrhein)

Magdeburg (Allee-Center)

Mönchengladbach (Minto)

Neubrandenburg (Marktplatz-Center)

Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Center)

Donnerstag, 23. Januar

Berlin (Gesundbrunnen-Center)

Berlin (Gropius Passagen)

Bremen (Waterfront)

Düren (StadtCenter)

Düsseldorf (Neustraße)

Hamm (Allee-Center)

Kiel (Sophienhof)

München (PEP Einkaufscenter Neuperlach)

Pforzheim (Schlössle-Galerie)

Stuttgart (Milaneo)

Freitag, 24. Januar

Bochum (Drehscheibe / City-Point)

Bremen (Weserpark / Hans-Bredow-Straße)

Cottbus (BlechenCarrée)

Hamburg (Billstedt Center)

Heilbronn (Stadtgalerie)

Frankfurt am Main (Skyline Plaza / Europa-Allee)

Köln (Hohe Straße)

München (Olympia Einkaufszentrum / OEZ)

Schwerin (Schlosspark-Center)

Wuppertal (City-Arkaden)

Samstag, 25. Januar

Berlin (Neukölln Arcaden)

Bonn (Sternstraße)

Darmstadt (Luisencenter)

Dresden (Altmarkt-Galerie)

Duisburg (Forum)

Hamburg (Quarree Wandsbek)

Kassel (Untere Königsstraße)

München (Riem Arcaden)

Münster (Münster Arkaden)

Worms (Kaiser-Passage)

Dienstag, 28. Januar

Aachen (Aquis Plaza)

Berlin (Spandau Arcaden)

Dresden (Elbepark)

Hamburg (Europa Passage)

Ingolstadt (WestPark Shopping-Center)

Ludwigshafen (Rhein-Galerie)

Kaiserslautern (Fackelstraße)

Osnabrück (Große Hamkenstraße)

Paderborn (Südring-Center)

Siegen (City-Galerie)

Mittwoch, 29. Januar

Bad Oeynhausen (Werrepark)

Bielefeld (LOOM)

Dinslaken (Neustraße)

Köln (Köln Arcaden)

Halle / Saale (Neustadt Centrum / Neustädter Passage)

Mannheim (Q1)

Regensburg (Donau-Einkaufszentrum / DEZ)

Saarbrücken (Bahnhofstraße)

Wildau / Brandenburg (A10 Center Wildau)

Wilhelmshaven (Nordsee-Passage)

Donnerstag, 30. Januar

Aschaffenburg (City-Galerie)

Bochum (Westfield Ruhr Park)

Braunschweig (Schloss-Arkaden)

Dortmund (Thier-Galerie)

Erfurt (Anger)

Essen (Limbecker Platz)

Leipzig (Promenaden Hauptbahnhof)

Nürnberg (Breite Gasse)

Oberhausen (CentrO)

Trier (Trier-Galerie)