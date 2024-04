Der Automobilhersteller Smart ist für seinen kleinen Stadtflitzer, den Smart Fortwo, bekannt. Nach über 25 Jahren folgte 2024 sein bitteres Ende. Im März dieses Jahres rollte der letzte Smart als Coupé und Cabrio vom Band. Zwar gibt es noch weitere Smart Modelle, den #1 und #3, aber dabei handelt es sich um E-SUVs und nicht um kleine Stadtflitzer. Doch jetzt gibt es einen Funken Hoffnung auf ein Comeback des Smart Fortwo.

Wird es einen neuen Smart Fortwo geben?

Die neueren Smart-Modelle ähneln kaum noch dem ursprünglichen Kult-Modell. Aufgrund ihrer Größe passen die beiden SUV nicht mehr in jede noch so kleine Parklücke. Ja, der Smart #1 und #3 sind beide SUV-Modelle. Was aber auffällt: Ein Smart Nummer #2 fehlt. Eine plausible Erklärung: der Platz wurde für den Fortwo-Nachfolger freigelassen. Dass das Kultauto lange noch nicht ausgestorben ist, betont Europachef Dirk Adelmann in einem Gespräch mit dem Fachmagazin Automotive News Europe: „Vor zwei Monaten haben wir mit der Arbeit an einer neuen, speziell darauf ausgerichteten Plattform begonnen, auf der ein künftiger Smart-Zweisitzer als Stadtauto aufbauen soll“.

Die Entwicklung der neuen Plattform trägt den Namen „Electric Compact Architecture“. Laut Adelmann sucht Smart nach Partnern, denn nur so können sie die Kosten für den rein elektrischen Nachfolger des Fortwo gering halten. Dann könnte beispielsweise eine gemeinsame Produktion stattfinden, wie beim ForFour und beim Renault Twingo. Beide Modelle wurden damals von den Franzosen gebaut. Zudem legt das Mercedes-Tochterunternehmen einen großen Wert auf Sicherheit beim neuen Zweisitzer. Adelmann sagt: „Wir wollen vier oder fünf Sterne im Euro NCAP-Crashtest erreichen, ADAS-Funktionen wie in unserem #1 und #3, und eine ordentliche Reichweite haben.“

Wann kommt das Kultauto auf den Markt?

Wann der Smart Fortwo Nachfolger auf den Markt kommen wird, ist nicht bekannt. Klar ist nur, dass es noch lange dauern wird, bis das neue Modell vorbestellt werden kann oder beim Händler in der Verkaufshalle steht. Somit ist auch der Preis nicht bekannt.