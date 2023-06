Großes Upgrade: Unverzichtbares Handy-Feature wird besser

NFC, kurz für Near Field Communication, steckt in fast jedem aktuellen Smartphone. Die Technik erlaubt unter anderem das mobile und kontaktlose Bezahlen. Es reicht, wenn du dein Handy, Smartwatch oder die altbekannte Plastikkarte in die Nähe des Bezahlterminals im Supermarkt hältst. Nun hat das NFC Forum, die Gruppe hinter dem Standard, eine Reihe von Verbesserungen angekündigt. Zu den Unternehmen, die die Technik vorantreiben, gehören unter anderem Apple, Google, Huawei, Infineon, Qualcomm und Sony.

NFC: Verbesserungen bei der Reichweite und kabellosem Laden

Wie das Forum in seiner Pressemitteilung schreibt, will man an fünf Punkten Verbesserungen vornehmen. Die erste Änderung betrifft das kabellose Laden. Während Smartphones heutzutage schon mithilfe von Qi mit 15 Watt oder mehr aufgeladen werden können, ist NFC davon weit entfernt. Es richtet sich an kleineres Zubehör wie beispielsweise Stifte für Tablets oder Smartphones, wo der Platz deutlich eingeschränkter ist. Derzeit kann mit bis zu 1 Watt geladen werden. Für die Zukunft hat man nun bis zu 3 Watt in Planung.

Die wichtigste Änderung an NFC betrifft jedoch die Reichweite. Sind aktuelle Verbindungen auf nur bis zu 5 mm limitiert, will man diese auf 20 bis 30 mm erhöhen. Ist diese Verbesserung im Einsatz, musst du beim Supermarktbesuch also nicht länger genau wissen, wie du dein Handy an das Terminal halten musst. Ist der Empfänger oben oder unten am Gerät? Dank der größeren Reichweite spielt das keine Rolle mehr. Auch etwaige Verrenkungen beim Zahlen mit der Smartwatch dürften so der Vergangenheit angehören.

Die dritte Neuheit soll es ermöglichen, dass mit einem Tap mehrere Dinge gleichzeitig geschehen können. Derzeit ist nur ein Schritt erlaubt, also beispielsweise ein Bezahlvorgang. In Zukunft wäre es mit NFC möglich, dass du etwa mehrere Tickets am Kino oder Festival für dich und deine Begleiter in einem Schritt einchecken kannst.

Eine weitere Verbesserung, die Apple schon heute in ähnlicher Weise in einigen Regionen mit dem iPhone erlaubt, ist das Zahlen von Smartphone zu Smartphone via NFC. In Zukunft soll es damit möglich sein, dass du dein Smartphone auch zum Empfang von Zahlungen nutzen kannst.

Zu guter Letzt sollen über die Funkverbindung Informationen zum Recycling eines Produkts abgerufen werden können. Bis all diese Änderungen und Neuheiten verfügbar sind, wird jedoch noch einige Zeit vergehen. In der Pressemitteilung nennt das NFC Forum einen Zeitraum von zwei bis fünf Jahren.