Neues Verkehrsschild: Wer es missachtet, zahlt hohes Bußgeld

Ein neues Straßenschild sorgt in diesen Tagen bei vielen Frankreich-Urlaubern für stauende Blicke. Was hat die weiße Raute auf blauem Grund bloß zu bedeuten? Das neue Straßenschild lässt auf den ersten Blick keine intuitive Interpretation zu. Umso wichtiger ist es, sich schon im Vorfeld über die Bedeutung bewusst zu sein. Denn bei Missachtung der dem Schild „voie réservée“ zugrunde liegenden Straßenverkehrsregeln bist du auf einen Schlag ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro los, wenn du erwischt wirst.

Straßenschild mit weißer Raute immer häufiger zu sehen

Schon im Jahr 2020 wurde für das Straßenschild „voie réservée“ eine rechtliche Grundlage für den Einsatz auf Straßen in Frankreich geschaffen. Doch erst seit einigen Monaten ist es auf ersten Straßen auch tatsächlich zu finden. Bisher größtenteils in den Regionen Lyon, Grenoble und Straßburg. Aber weitere Städte wie Rennes und Lyon arbeiten bereits an einer entsprechenden Umsetzung, weiß das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz zu berichten. Du musst in Frankreich also immer häufiger damit rechnen, dass dir das entsprechende Schild begegnet.

Im Kern signalisiert das blau-weiße Straßenschild eine „reservierte“ Fahrspur, die nur von bestimmten Fahrzeugen befahren werden darf. Einerseits von emissionsfreien Fahrzeugen wie E-Autos oder Pkw mit Wasserstoffantrieb. Allerdings auch nur mit solchen, die mit einer französischen Umweltplakette (Crit’Air 0) fahren. Zudem ist die Nutzung entsprechend gekennzeichneter Fahrspuren für Fahrzeuge des ÖPNV und Taxis freigeben.

Es dürfen aber auch all jene Fahrzeuge die mit der weißen Raute gekennzeichneten Fahrspuren benutzen, in denen mindestens zwei Personen sitzen. Das Alter spielt dabei keine Rolle. Das dürfte bei den meisten Frankreich-Urlaubern der Fall sein, sodass die Gefahr, ein Bußgeld zu kassieren, in der Regel nicht existent ist. Wer aber häufiger allein auf Frankreichs Straßen unterwegs ist, sollte die per Straßenschild reservierten Fahrspuren tunlichst meiden. Ist die Raute von links unten nach rechts oben mit einem (roten) Strich durchzogen, ist die Reservierung für alle Verkehrsteilnehmer aufgehoben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

„Voie réservée“: Fahrgemeinschaften sollen Staus verkleinern

Ziel der französischen Regierung ist es, durch das Schild dafür zu sorgen, dass mehr Menschen eine Fahrgemeinschaft bilden. Denn insbesondere im Berufsverkehr verstopfen viele Pkw, in denen nur eine Person unterwegs ist, die Straßen. Das kann lange Staus zur Folge haben. Zum Teil kann ein Zusatzschild unter der Raute übrigens darauf hinweisen, dass die Reservierung der Fahrspur nur zu bestimmten Zeiten zu beachten ist. Taucht auch ein durchgestrichenes Auto in einem Kreis unter dem Schild auf, reicht es nicht aus, in einem E-Auto auf der Spur zu fahren. Dann ist die Belegung des Pkw mit mindestens zwei Passagieren vorgeschrieben.

Übrigens: Die weiße Raute kann auch als weißes Symbol auf dem Straßenbelag zu finden sein. Oder auf elektronischen Hinweistafeln neben oder über französischen Straßen. In diesem Fall ist sie meistens vor einem schwarzen Hintergrund zu sehen. An den Regeln und zu zahlenden Strafen bei Missachtung des Verkehrsschildes voie réservée ändert sich aber nichts.