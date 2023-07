Neues E-Bike von Rose: Dieses Gravelbike ist leicht, bezahlbar und hat eine Monster-Reichweite

Rose ist primär für seine Gravelbikes der Backroad-Serie bekannt. Die Räder der Westdeutschen besitzen in der Regel auch einige stylishe Elemente wie gespachtelte Schweißnähte und innen verlegte Kabel. Dazu sind die Preise meist moderat und so hat sich Rose schon seit Längerem fest in der Branche etabliert. Jetzt bekommt die Gravelfamilie mit dem Backroad AL Plus einen günstigeren Bruder zum Backroad +.

Mitten im E-Bike-Boom: Beliebter Hersteller ist pleite, teure Fahrräder werden nutzlos

Das neue E-Gravelbike besitzt, wie der Name schon vermuten lässt, einen Aluminiumrahmen. Die Gabel führt Rose jedoch in Carbon aus und stattet sie wie den Rahmen mit einigen Anschraubpunkten aus. Das Ganze wird mit einer laut Rose entspannten Geometrie kombiniert.

Das E-Bike wiegt dabei lediglich 13,4 Kilogramm. Hier macht sich der schlanke Antrieb bemerkbar. Das aus Carbon gefertigte High-End-Modell Backroad+ wiegt fast ein Kilo mehr. Und das nur in der teureren Version mit elektronischer Schaltung. Die Basis-Version kommt auf satte 1,6 Kilogramm Mehrgewicht.

Düsterer Trend im Verkehr: Diese Forderungen werden laut

Rose Backroad AL Plus

Der leichte Antrieb ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite spart des Mahle X35 smartdrive System massiv Gewicht, auf der anderen Seite kommt es auch auf nur schmale 40 Nm maximales Drehmoment. Das ist auf dem Trail kein sonderliches Problem. Bei steilen Anstiegen musst du jedoch trotzdem ordentlich strampeln. Dabei verspricht Rose eine Reichweite von 100 Km.

Doch die kannst du auf heftige 170 Kilometer erweitern. Denn Rose bietet optional einen Range Extender, der die 250 Wh des fest verbauten Akkus um noch einmal gut 200 Wh erweitert. Er wird in einen anschraubbaren Halter in den Rahmen gesteckt und mittels Kabel mit dem größtenteils unsichtbaren E-System verbunden.

Rose Backroad AL Plus

Preis, Farben und Verfügbarkeit

Das Rose Backroad AL Plus gibt es ab sofort als Shimano GRX RX810 1×11- und SRAM Apex XPLR 1×12-Variante ab einem Preis von 3.399 Euro. Willst du die Shimano-Schaltung, musst du noch einmal 100 Euro drauflegen. Die Zusatzpower beim Akku kostet dich schlussendlich noch einmal knapp 540 Euro mehr, womit du die 4.000-Euro-Marke knackst. Trotzdem sind die Preise im Rahmen und bieten so eine vernünftige Alternative zu den Carbon-Modellen. Das Bike kannst du in den zwei Farben „sandy taco“ und „seafoam green“ in den Größen XS bis XL bestellen.