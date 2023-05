Neuer Name: Das ändert sich bei eBay Kleinanzeigen ab heute

Wer ab morgen früh die Website von eBay Kleinanzeigen aufruft, wird das Portal nicht wiedererkennen. So bekommt die Seite nicht nur einen neuen Look in frischem Grün, sondern auch einen neuen Namen. Doch warum wird das Portal überhaupt umbenannt? Und auf welche Änderungen muss ich mich als Kunde einstellen?

eBay Kleinanzeigen wurde verkauft

eBay Kleinanzeigen wurde, wie der Name verrät, von eBay gegründet. So wollte man seinen Kunden ein lokales Kleinanzeigen-Portal bieten, ganz ohne Gebühren oder Versandkosten. Jedoch wollten viele Verkäufer ihre Produkte nicht nur für Selbstabholer in der Region anbieten und boten an, diese auch zu verschicken. Daher führte eBay Kleinanzeigen erst eine Anzeige für Versandkosten und später sogar das Bezahlen mit Käuferschutz ein. Im Jahr 2020 entschied sich eBay dazu, das Portal zu verkaufen.

Zugeschlagen hat der norwegische Konzern Adevinta. Dieser steckt auch hinter der bekannten Website mobile.de sowie diversen Kleinanzeigen-Portalen in anderen Ländern Europas. Jetzt macht man den Betreiberwechsel offiziell und ändert Namen und Web-Adresse.

Aus eBay Kleinanzeigen wird zukünftig schlicht „Kleinanzeigen“, zusammen mit einem neuen Logo. eBay fliegt aber nicht nur aus dem Namen. Auch die Adresse der Website ändert sich. So erreicht man das Portal zukünftig unter www.kleinanzeigen.de. Die alte Adresse wird jedoch weiterhin über Jahre noch funktionieren und automatisch auf die neue Seite weiterleiten.

Das neue Logo von eBay Kleinanzeigen

Welche Auswirkungen hat der Wechsel für die Nutzer?

Als Kunde von eBay Kleinanzeigen musst du dich an den neuen Look, das neue Logo und den neuen Namen gewöhnen. Technisch gibt es jedoch keine Änderungen. Alle Accounts, Anzeigen, Chat-Nachrichten und Bewertungen bleiben jedoch erhalten. Du kannst dich also weiterhin wie gewohnt mit E-Mail und Passwort einloggen. Für die App steht bereits ab sofort ein Update bereit, dass die erwähnten Änderungen einführt. Also ist es auch hier nicht notwendig, eine neue Anwendung herunterzuladen.

Da eBay Kleinanzeigen sich fortan nicht mehr vom normalen eBay abgrenzen muss, sondern in direkter Konkurrenz steht, ist vorstellbar, dass man in Zukunft weitere Optionen zum Verkaufen mit Käuferschutz und zum Versenden von Artikeln einführen wird. Dazu gibt es jedoch bisher noch keine offiziellen Informationen.

Ganz konkret sind die Änderungen hingegen auf der Verkaufsplattform eBay sichtbar. So verzichtet man dort ab sofort komplett auf Verkaufsgebühren – zumindest für private Verkäufer. Bisher wurde hier eine Gebühr von 11 Prozent auf die Verkaufserlöse fällig. Durch diese Änderung möchte man eBay wieder für private Verkäufer attraktiver machen.