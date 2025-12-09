TÜV warnt: Davor hat halb Deutschland Angst!

Künstliche Intelligenz gehört für viele in Deutschland längst zum Alltag – doch die Sorgen wachsen augenscheinlich schneller als der Nutzen. Die TÜV-Studie zeigt klar: Die Ängste sind greifbar und drehen sich nicht um ferne Zukunftsszenarien, sondern um konkrete Gefahren – mitunter sogar für unsere Demokratie.

Im Mittelpunkt steht die Angst, Wahrheit und Fälschung nicht mehr zuverlässig unterscheiden zu können. Fast die Hälfte der Befragten (49 Prozent) stuft generative KI als Risiko für die Demokratie ein. Diese Wahrnehmung speist sich vor allem aus der Sicht auf Desinformation: 91 Prozent glauben nämlich, dass KI es erschwert, echte Inhalte von manipulierten zu unterscheiden. 83 Prozent sind überzeugt, dass KI Falschinformationen noch schneller verbreitet, und 73 Prozent sehen einen klaren Einfluss auf die politische Meinungsbildung.

Viele Deutsche sehen KI ausdrücklich als Gefahr für die Demokratie.

Diese Sorgen entstehen nicht im luftleeren Raum, denn KI-Fakes sind für viele ein reales Erlebnis. 51 Prozent sind bereits auf Deepfakes gestoßen, und genauso viele haben KI-Inhalte zunächst für echt gehalten. Für die Mehrheit ist die Begegnung mit KI-Manipulation daher kein abstraktes Problem, sondern Teil des digitalen Alltags. Der Vertrauensverlust fällt umso stärker ins Gewicht, da KI gleichzeitig breit genutzt wird, wie wir im nächsten Abschnitt erfahren.

KI-Nutzung in Deutschland: Ein Markt zwischen US-Dominanz und lokalen Erfolgen

Trotz aller Zweifel wächst der Einsatz von KI-Tools rasant. Die Studie zeigt: Die Deutschen nutzen KI zwar mit Skepsis, aber sie nutzen sie. Der praktische Nutzen – Ideen finden, Zeit sparen, Übersetzen, Sortieren – überwiegt im Alltag die grundsätzliche Unsicherheit. Waren es letztes Jahr noch 53 Prozent der Deutschen, die schon mal KI genutzt haben, sind wir 2025 bei 65 Prozent angelangt.

Die Studie belegt: KI ist längst in der breiten Masse angekommen.

Noch deutlicher wird es bei den jungen Menschen: Neun von zehn der Befragten unterhalb von 29 Jahren nutzen künstliche Intelligenz. Auch die Zahlungsbereitschaft nimmt zu: 11 Prozent der Privatnutzer:innen und 31 Prozent im beruflichen Kontext zahlen bereits für Premium-Zugänge. Die berufliche Nutzung hinkt der privaten noch hinterher: 61 Prozent verwenden KI privat, 32 Prozent beruflich oder im schulischen Umfeld.

Der Markt wird wenig überraschend klar von US-Unternehmen dominiert. ChatGPT liegt hier deutlich mit 85 Prozent vorn, mit gehörigem Abstand folgen Google Gemini mit 32 Prozent und Microsoft Copilot mit 26 Prozent. Dann kommt recht überraschend schon DeepL: Das deutsche Start-up liegt mit 20 Prozent sogar noch vor Mark Zuckerbergs Meta AI mit 18 Prozent. Europäische ChatGPT-Alternativen wie Mistrals „Le Chat“ spielen mit 1 Prozent praktisch keine Rolle.

TÜV-Geschäftsführer Joachim Bühler ordnet das Marktbild entsprechend ein. Während US-Konzerne den Ton angeben, sieht er in DeepL ein Beispiel dafür, dass deutsche Anbieter durchaus Chancen haben:

Google macht mit seiner KI-Suche gegenüber ChatGPT Boden gut und Microsoft bleibt mit Copilot im Rennen. Erfreulich aus deutscher Sicht ist, dass sich mit DeepL ein Start-up aus Köln in diesem dynamischen Markt behaupten kann.

Der Ruf nach Regeln: Hoher Regelungswunsch trifft auf große Unwissenheit

Wir stellen also fest: Der Kontrast könnte kaum größer sein: Weit verbreitete Nutzung einerseits, tiefes Misstrauen andererseits. Die Menschen wollen Orientierung – und klare Regeln. Die Studie zeigt eine deutliche Erwartungshaltung gegenüber der Politik. Eine große Mehrheit will Kontrolle, Transparenz und Sicherheit – doch gleichzeitig wissen nur wenige, welche Regeln es bereits gibt.

83 Prozent fordern eine gesetzliche Regulierung von KI. 89 Prozent wünschen sich eine verpflichtende Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten, und 80 Prozent möchten, dass unabhängige Stellen wie der TÜV KI-Systeme prüfen.

Trotz dieses klaren Regelungswunsches ist die zentrale europäische KI-Verordnung kaum bekannt. Nur 32 Prozent haben vom EU AI Act überhaupt schon einmal gehört. Die Lücke zwischen Regeln und Wissen über diese Regeln birgt Risiken: Wer nicht weiß, dass es Schutzmechanismen gibt, bleibt anfällig für Misstrauen.

Der TÜV-Verband fordert deshalb eine schnelle Umsetzung des EU AI Act in deutsches Recht und eine verständliche Kommunikation der Regelungen. Nur wenn Bürger:innen in diesem Land nachvollziehen können, wie KI kontrolliert wird, kann mittelfristig wirklich Vertrauen entstehen.

Fazit: Ein klares Mandat für eine vertrauenswürdige KI-Zukunft

Die TÜV-Studie zeigt uns also das Bild einer Gesellschaft, die KI nutzt, aber ihr nicht traut. Einerseits boomt der Einsatz von KI im Alltag – privat wie beruflich. Andererseits sorgen sich viele um Wahrheit, Desinformation und die Stabilität demokratischer Prozesse.

Für die Politik ergibt sich daraus ein eindeutiger Auftrag: Die Menschen wollen nicht weniger KI, sondern mehr Sicherheit, mehr Transparenz und besser verständliche Regeln. Der EU AI Act ist ein wichtiger Schritt, doch er muss erklärt und konsequent umgesetzt werden.

Nur wenn Regeln greifen und Vertrauen entsteht, kann KI in Deutschland so genutzt werden, wie es die meisten wünschen: sicher, transparent und zum Vorteil der Gesellschaft.