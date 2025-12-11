Seit gestern gilt in Australien das weltweit erste umfassende Gesetz, das Minderjährigen den Zugang zu Social Media weitgehend untersagt. Das „Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024“ verpflichtet Plattformen wie TikTok, Instagram, X und Facebook dazu, aktiv zu verhindern, dass Kinder unter 16 ein eigenes Konto besitzen. Tun sie es nicht, drohen Strafen von bis zu 49,5 Millionen Australischen Dollar. Premierminister Anthony Albanese feiert das Ganze als Rückgewinn der Kontrolle über Tech-Konzerne und als Schritt, um Kindern „wieder Kindheit“ zu ermöglichen – und Eltern angeblich ein ruhigeres Gewissen zu verschaffen.

Aber genau diese Selbstdarstellung ist das Problem. Hinter der hübschen Rhetorik steckt eine Politik, die an der Oberfläche herumdoktert und die Lebensrealität junger Menschen komplett übersieht. Das Gesetz steht nun, also lohnt ein genauerer Blick darauf, was dieser Aktionismus tatsächlich bewirkt.

Die Illusion von Kontrolle

Australien meint es ernst: Unter 16-Jährige sollen draußenbleiben. Offiziell nennt man das Jugendschutz – in der Praxis ist es ein Testlauf, der schon jetzt in Zeitlupe zerbröselt. Und weil Australien ausgerechnet die Heimat der Bumerangs ist, bietet sich der Vergleich an: Dieser Bann wird zurückkommen und die Regierung genau dort treffen, wo sie sich jetzt eigentlich sicher wähnt. Übrigens: Griechenland liebäugelt ebenfalls mit diesem Modell!

Was mich wirklich fassungslos macht, ist die Selbstzufriedenheit, mit der die Politik diesen vermeintlichen Schutz verkauft – während sie gleichzeitig so tut, als lebten Teenager im digitalen Jahr 2008. Jeder, der ernsthaft glaubt, man könne TikTok, Snapchat oder Instagram über ein paar Alterschecks aus dem Alltag von Jugendlichen entfernen, hat entweder nie im Netz gelebt oder vergessen, wie kreativ Kids heute sind.

Die Kids sind uns längst voraus!

Die bisherige Altersgrenze von 13 Jahren ließ sich schon mühelos aushebeln. Warum sollte ein neues Gesetz daran etwas ändern? Ein VPN ist in Sekunden installiert. Zweitaccounts? Standard. Familien-Apple-IDs? Ein großes Schlupfloch. Und wer richtig unterwegs ist, wechselt sowieso zu Discord, Signal oder Telegram.

In den App-Store-Charts tauchen inzwischen Alternativen auf, die genau diese Lücken füllen sollen: Yope, eine eher unbekannte Foto-App, Lemon8 – ein Instagram-Verschnitt aus dem Hause ByteDance – oder Coverstar, eine angeblich sichere TikTok-Alternative für 9 bis 16. Der Ersatz für Snapchat, TikTok und Co. steht also schon bereit.

Und dann sind da noch die kreativen Workarounds: Australische Eltern erzählen bereits, wie ihre Kids sich Bärte oder Krähenfüße aufmalen, um älter auszusehen. Mädchen greifen zu extremem Make-up, Fake-Lashes und allem, was das Gesicht reifer wirken lässt. Manchmal reicht es sogar, einfach das Geburtsdatum im Account zu korrigieren. Fertig.

Die Probleme verschwinden nicht – sie wechseln nur den Ort!

Die Tricksereien der Jugendlichen sind erwartbar. Das eigentliche Drama spielt sich woanders ab: Ein Verbot entfernt schädliche Inhalte nicht aus der Welt, es verschiebt sie nur von sichtbaren Plattformen in geschlossene Räume. Gewaltclips verschwinden nicht – sie tauchen einfach in WhatsApp-Gruppen, privaten Speicherordnern oder abgeschotteten Discord-Communities wieder auf.

Genau das ist die große Gefahr dieses Ansatzes. Messaging-Apps, Gaming-Plattformen und diverse Community-Dienste tauchen im Gesetz nicht einmal als „Age-Restricted Social Media Platforms“ auf. Wenn Jugendliche aus den großen Netzwerken gedrängt werden, landen sie automatisch dort, wo kaum jemand hinschaut: auf Telegram-Kanälen, verschlüsselten Chatgruppen, anonymen Foren oder im Niemandsland von 4chan. In solchen Räumen filtern keine Algorithmen, greifen keine Moderationsteams – und Eltern haben ohnehin keinen Einblick.

Sogar Australiens eSafety Commissioner, also die Behörde, die den Jugendschutz eigentlich umsetzen soll, warnt davor. Man fürchte, dass junge Menschen ausgerechnet in weniger regulierte Dienste verdrängt werden – und dort sogar den Zugang zu wichtiger Hilfe oder Beratung verlieren.

Wer am Ende verliert – und warum die Politik es sich zu einfach macht

Australien versucht hier, etwas zu verbieten, das im Kern ein menschliches Grundbedürfnis ist: dazugehören, dabei sein, mitreden können, unterhalten werden. Teenager suchen Social Media nicht wegen einer App – niemand öffnet TikTok wegen TikTok. Sie gehen schlicht dorthin, wo ihr soziales Leben stattfindet.

Und genau die Jugendlichen, die Social Media sinnvoll nutzen, trifft dieser Bann am härtesten. Ein Beispiel ist der 15-jährige Ezra Sholl, der nach einer Krebserkrankung gelähmt ist. Für ihn sind Instagram und Snapchat keine Zeitfresser, sondern ein Ausblick in die Welt und eine Möglichkeit, mit Freundinnen und Freunden verbunden zu bleiben.

Anstatt die wirklichen Probleme – etwa extremistische Inhalte, gefährliche Trends oder toxische Communities – direkt anzugehen, schließt die Regierung Jugendlichen wie Ezra einfach die Tür vor der Nase. Dabei ist längst klar: Risiken und Chancen sozialer Medien unterscheiden sich von Kind zu Kind. Eine Pauschalregelung hilft niemandem wirklich weiter.

Die Plattformen kommen erstaunlich gut davon

Gleichzeitig ist der Druck auf die Plattformbetreiber überschaubar. Sie müssen „angemessene Maßnahmen“ einführen – was auch immer das bedeutet. Die zuständige Ministerin schlägt sogar vor, die Unternehmen könnten dieselben Systeme nutzen, mit denen sie ohnehin politische Zielgruppen analysieren, um Erwachsene in bestimmten Postleitzahlen zu erreichen. Klingt wenig nach konsequenter Aufsicht.

Dass man die Tech-Konzerne stärker in die Verantwortung nehmen will, ist eigentlich vollkommen richtig. Aber die Methode geht komplett am Ziel vorbei. Durch diesen Bann verschwinden problematische Inhalte nur aus dem öffentlichen Blickfeld, nicht aus dem Internet. Die Lösung wirkt dadurch eher wie ein Versuch, Kinder bequem aus dem Sichtfeld der Politik zu schieben, statt sie wirklich zu schützen.

Verbote sind simpel. Verantwortung braucht Mühe. Australien wählt den schnellen Weg – und drängt junge Menschen damit noch tiefer in Räume, in denen sie am verwundbarsten sind. Statt in digitale Aufklärung, Medienkompetenz und echte Sorgfaltspflichten zu investieren, serviert die Regierung einen Placebo-Effekt für Eltern, der aber niemandem hilft, der wirklich Orientierung braucht.

Bevor du in Ländern wie Deutschland ähnliche Begeisterung hörst oder Politiker anfangen, das australische Modell als Blaupause zu feiern: Hoffentlich überlegt man hier länger. Ein Verbot, das Kids in die dunklen Ecken des Internets schiebt und gleichzeitig ihren Zugang zu sozialer Teilhabe beschneidet, löst kein einziges Problem. Medienkompetenz wäre der deutlich bessere Weg – und mal ehrlich: Ein bisschen davon könnten wir Erwachsenen auch gut gebrauchen. Dann müssten wir uns über solche Regelungen vielleicht gar nicht erst aufregen.