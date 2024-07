"The Decameron": Eine düstere Zeit für die Menschheit

Spulen wir doch mal die Zeit zurück ins 14. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert ist in Italien die Pest ausgebrochen, eine schwere und hochansteckende Krankheit. Die Seuche sorgt für etliche Todesfälle, genauer gesagt kostet es fast 25 Millionen Menschen ihr Leben, so ein Bericht der Washington Post. Kaum einer konnte der Viruserkrankung entweichen, oder doch? In der neuen Netflix-Serie „The Decameron“, deren Szenerie sich vor fast 700 abgespielt hat, gelingt es einer Gruppe von Menschen aus der gesellschaftlich privilegierten Bevölkerungsgruppe vor der Pest zu entkommen.

Netflix-Serie spielt vor rund 700 Jahren

„The Decameron“ basiert auf der Novellensammlung des italienischen Dichters und Schriftstellers Giovanni Boccaccio (1313 – 1375), verrät ein Bericht des US-amerikanischen Entertainment-Magazins Deadline. Aber was genau passiert in der neuen, von Netflix produzierten, Serie? 1348, vor 671 Jahren, erreicht die Pest, auch bekannt als der Schwarze Tod, die italienische Stadt Florenz. Es ist eine erschütternde und zugleich eine der tödlichsten Pandemien der Menschengeschichte. Millionen Erkrankungen, etliche Todesfälle, doch eine Gruppe von Adligen schafft es, sich in Sicherheit zu bringen.

Natürlich mit all ihren Dienerschaften. Auf einem riesigen Anwesen in den Bergen der Toskana sind sie in Quarantäne oder anders gesagt verbringen sie dort den Lockdown. Hier wird also gefeiert, was das Zeug hält, getanzt und getrunken, das führt zu Sex und Spaß, welcher ihnen aber wieder schnell vergeht, denn Zeit lässt Wunder wirken. Die Gruppe erkennt bereits nach kurzer Zeit die jeweiligen Klassenunterschiede, welche jetzt für Streitereien sorgen.

Hier kannst du dir den Trailer zur neuen Netflix-Serie „The Decameron“ anschauen:

Wann erscheint „The Decameron“?

Zur Besetzung zählen Tony Hale, bekannt aus „Arrested Development“, Saoirse-Monica Jackson, die unter anderem bei „The Flash“ mitgewirkt hat, Tanya Reynolds, Zosia Mamet und viele mehr. Acht Episoden kannst du von „The Decameron“ ab dem 25. Juli 2024 streamen.