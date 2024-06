Neue E-Autos von BMW: Jetzt geht’s dem Preis an den Kragen

BMW zählt zu den deutschen Premium-Automobilherstellern. Doch auch dieser hat Einsteiger-Modelle in seinem Fahrzeugportfolio, die der Kompaktwagenklasse angehören. Einem Bericht des britischen Autofachmagazins Autocar zufolge planen die Münchener nun die Elektrifizierung zweier Modelle. Somit erscheint schon relativ bald neben den benzinbetriebenen Varianten jeweils auch eine rein elektrische Version.

BMW: Zwei Kompaktautos werden zu Stromern

Bei der Elektrifizierung zweier Modelle geht es um den BMW 1er und 2er, die voraussichtlich auf der „Neue Klasse“-Plattform basieren werden. Diese bringt eine verbesserte Reichweite und Ladegeschwindigkeit mit sich. Im Großen und Ganzen betrachtet, ist sie effizienter. Die Markteinführung der neuen Plattform erfolgt im nächsten Jahr. Im Laufe des Jahres 2025 sollen dann auch sechs neue Fahrzeuge vorgestellt werden.

Den 1er soll es Gerüchten zufolge in einer Fließheck- oder in einer Limousinenversion geben. Als Nachfolger des i3 dient dann der BMW 2er. BMW plant den i1 im Jahr 2027 auf den Markt zu bringen, während der i2 2028 folgen soll. Serienmäßig werden beide E-Modelle über einen Frontantrieb verfügen. Optional gibt es auch einen Allradantrieb. Viel ist zu den kommenden E-Autos von BMW nicht bekannt. Der i1 soll das preiswerteste E-Modell von BMW werden. Bernd Körber, Produktchef von BMW, sagt dazu: „Natürlich sind sie weniger profitabel, aber sie erfüllen auch einen anderen Zweck, nämlich die Gewinnung jüngerer Kunden und die Entwicklung in bestimmten Märkten.“

Was ist die „Neue Klasse“?

Die „Neue Klasse“ von BMW verfügt über eine komplett neue Elektroarchitektur und bietet sowohl Software- als auch Konnektivitätsfunktionen. Körber betont: „Wir werden das gesamte Portfolio in relativ kurzer Zeit so umstellen, dass es ein einheitliches Erscheinungsbild und dieselben Fähigkeiten hat.“ Das Ziel ist es, das gesamte Angebot zu vereinheitlichen und das ganze Portfolio zu aktualisieren.