Bei Monument Valley 2 handelt es sich um den Nachfolger des preisgekrönten Smartphone-Spiels Monument Valley aus dem Jahr 2014. Dabei leitest du als Spieler eine Mutter und ihr Kind durch „eine Welt magischer Architektur“. Das „magisch“ kannst du dabei beinahe wörtlich auffassen, denn die Entwickler spielen mit Blickwinkeln, Perspektiven und geometrischen Figuren, dank der sich beispielsweise eine Treppe ins Nichts mit nur einem Wisch über das Display in einen nahtlosen Übergang zur nächsten Etage verwandelt. Hinzu kommt ein sehr originelles und liebevoll gestaltetes Level-Design, mystisch-musikalischer Ton, der das Geschehen perfekt unterstreicht.

Monument Valley 2: Die Fakten

Das zweite Spiel von Monument Valley wurde bereits am 6. November 2017 veröffentlicht. Seither wurde es allein auf Android-Geräten über 500.000 Mal installiert. Nichtsdestotrotz blieb die Bewertung konstant hoch. Aktuell beträgt diese – genauso wie beim Vorgänger – 4,8 von 5 Sternen. Im App Store von Apple erhielt die von Ustwo Games entwickelte Anwendung zwar „lediglich“ eine Wertung von 4,2 von 5 Sternen, dafür wird Monument Valley 2 hier aber sogar von Apple selbst empfohlen.

So faszinierend das mobile Spiel auch sein mag, der Preis hatte es bisher in sich. Interessierte mussten im Play Store rund 5,50 Euro ausgeben, um die App in die eigene Spiele-Bibliothek zu verfrachten. Aktuell lässt sich Monument Valley 2 hingegen vollkommen kostenlos herunterladen und dauerhaft nutzen – sowohl im Google Play Store als auch im App Store von Apple. Wer zugreifen möchte, sollte sich jedoch beeilen. Denn lange bleiben solche Angebote in der Regel nicht verfügbar; obgleich dieses Mal keine konkreten Zeiträume genannt wurden.

Notwendige Voraussetzungen

Natürlich kannst du das Spiel, genauso wie alle anderen Anwendungen, nicht auf jedem Gerät installieren. Allerdings decken die minimalen Anforderungen bei Monument Valley 2 die absolute Mehrheit aller Geräte ab. So benötigt die App entweder mindestens Android in der Version 4.4 oder iOS in der Version 9.0.