Seit seiner Gründung 2003 hat sich Geekom auf dem mobilen Computermarkt einen Namen gemacht. Während die Mini-PCs bereits in zahlreichen Büros, ob zuhause oder im Unternehmen, zum Einsatz kommen, hat der Hersteller mit der Geekbook-Serie nun auch einige Top-Laptops auf Lager. Vor wenigen Tagen hat Geekom jetzt die Markteinführung der neuen Pro-Reihe angekündigt und mit dem Geekbook X14 Pro das erste Vollmetall-Notebook mit einem Gewicht von rund 1 kg präsentiert. Ob das Gerät mit Apple, Acer & Co. mithalten kann, schauen wir uns jetzt an.

Geekbook X14 Pro – Laptop der Extraklasse?

Das ultraleichte Metall-Gehäuse besteht aus einer Magnesium-Legierung und wird mit einem Gewicht von 2,2 Pfund (ca. 1 kg) als portable Lösung angeboten. Vor allem auf Reisen oder auf dem Weg zur Arbeit fällt das Laptop also kaum in der Tasche auf. Eines der absoluten Highlights ist jedoch das 2,8K-OLED-Display. Dieses bietet nicht nur eine Abdeckung von 100 Prozent im DCI-P3-Farbraum, sondern liefert aufgrund der Panel-Technologie auch sehr hohe Kontraste und fast perfekte Schwarzwerte. Nicht nur deine Filme werden damit deutlich schöner – auch die Bearbeitung von Videos oder das Erstellen von Designs werden so auf ein neues Niveau gehoben. Hinzu kommt noch eine Bildwiederholrate von 120 Hz.

Das Geekom Geekbook X14 Pro bietet ein brillantes OLED-Display.

Die Leistung besorgt ein Intel Core Ultra-Prozessor in Verbindung mit einer Intel-Arc-Grafikeinheit. Letztere bietet eine NPU, die für KI-Anwendungen genutzt wird. Gaming soll hier zumindest auf einem normalen Niveau möglich sein – allerdings ist das Laptop auch zum Arbeiten und nicht für AAA-Games konzipiert.

Damit du auch unterwegs voll einsatzfähig bist, bietet das Gerät sogar DTS:X-Audio und eine 1080p-Webcam. Bei den Anschlüssen hat Geekom ebenfalls nicht gespart: Dich erwarten zwei USB-4-Ports, ein USB-A-, ein HDMI- und ein 3,5-mm-Klinkenanschluss. Das Geekobook X14 Pro liefert also allerhand Performance und kommt laut Datenblatt durchaus an einige Flaggschiff-Modelle heran. Vor allem ist es vielseitig einsetzbar, was es als obere Mittelklasse-Lösung auf dem Markt platzieren dürfte.

Wann erscheint das Geekbook X14 Pro in Deutschland?

Das ultraleichte Laptop hat noch kein exaktes Erscheinungsdatum in Deutschland erhalten. Allerdings gibt der Hersteller bekannt, dass das Geekbook X14 Pro bereits Mitte Dezember 2025 auch hierzulande erhältlich sein soll. Aufgrund der bisherigen Informationen fällt ein Vergleich zu Flaggschiffen anderer Hersteller noch etwas schwer, da wir beispielsweise nicht genau wissen, welcher Prozessor genau zum Einsatz kommt. Dennoch versprechen die bisherigen Informationen ein performantes Gerät. Sollte sich Geekom treu bleiben, dürfen wir zudem davon ausgehen, dass du hier deutlich weniger zahlst, als bei vergleichbaren Konkurrenzprodukten.