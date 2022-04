Luca-App: Darum gibt es beim Account-Löschen Fehlercode 404

Wir hatten in einem Text in dieser Woche darauf hingewiesen: Wer einfach nur die Luca-App vom Handy löscht, der hinterlässt weiterhin Datenspuren im Netz. Denn deine persönlichen Daten bei den Machern von Luca werden gemäß der Datenschutzerklärung nur im Rahmen einer jährlichen Löschung vom Server gelöscht.

Besser ist es, vorher selbst den Luca-Account zu löschen. Dann werden die Daten nur noch 28 Tage vorgehalten und anschließend gelöscht, heißt es bei Luca. Doch viele bisherige Luca-Nutzer meldeten sich bei uns, dass das Löschen der Daten gar nicht möglich sei. Wer unter „Account“ auf „Account löschen“ gehe, der bekomme lediglich den Fehlercode 404.

Der Fehlercode „HTTP 404 Not found“ steht im Internet für eine aufgerufene, aber nicht vorhandene Datei. Es scheint für die Nutzer so, als sei die erforderliche App-Anwendung zum Löschen des Accounts gar nicht vorhanden. Doch das stimmt nicht, wie die Macher von Luca versprechen.

Sie haben unter anderem im Google Play Store auf die Vorwürfe von Nutzern geantwortet. Doch haben betroffene Nutzer die App massenhaft schlecht bewertet, nachdem sie vermeintlich ihre Daten nicht löschen konnten. „Die Fehlermeldung „HTTP 404 not found“ bedeutet, dass dein verschlüsseltes Datenobjekt bei uns bereits aufgrund von Inaktivität gelöscht wurde“, antwortet die hinter Luca stehende culture4life GmbH. Weiter heißt es: „Die Daten befinden sich nur noch lokal auf deinem Endgerät. Durch einfache Deinstallation der App werden auch diese Daten von deinem Endgerät gelöscht.“

In einer Mail an einen Nutzer ergänzt culture4life, dass man neue Maßnahmen in das Luca-System integriert habe, das inaktive Nutzer aus dem System entfernt habe. „Zu deinem noch in der App hinterlegten kryptografischen Schlüssel gibt es auf unserem Server kein ‚Schloss‘ bzw. Datensatz mehr.“ Offen bleibt allerdings, warum man das den Nutzern nicht direkt per Einblendung erklären kann und stattdessen einen kryptischen Fehlercode einblendet, der vermuten lässt, dass sich die Daten nicht löschen lassen.

Übrigens: Solltest du berichtigte Zweifel haben, dass die Luca-Macher noch Daten von dir gespeichert haben, kannst du dich per Mail an culture4life wenden. Dafür gibt es die allgemeine Mailadresse hello(at)luca-app.de oder die des Datenschutzverantwortlichen unter privacy(at)culture4life.de.