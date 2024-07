Kühlen ohne Strom? Diese Kühlbox hält deine Lebensmittel 10 Tage frisch

Wer gern zum Campen in die schönsten Winkel der Natur fährt, steht häufiger vor dem Problem. Wie soll man seine Lebensmittel lagern, damit sie nicht verderben? Was lässt sich überhaupt gut auf den Ausflug mitnehmen? Viele Hersteller locken mit unterschiedlichen Lösungsansätzen. Sei es eine teure elektrische Kühlbox für 1.000 Euro wie die Ecoflow Glacier oder eine Powerstation, die Strom für allerlei Elektrogeräte bereitstellt. Wer einen Camper besitzt, kann die Lebensmittel zwar häufig in einem Kühlschrank mit Tiefkühlfach lagern. Doch spätestens bei einem Ausflug zum Strand oder in die Natur müssen die Lebensmittel ebenfalls gekühlt werden. Die Qool Box Kühlbox setzt hier auf ein anderes Konzept – und gleich zwei sinnvolle Verwendungszwecke.

Kühlbox ohne Strom mit Icepacks

Die Kühlbox mit Namen Qool box kann Lebensmittel bis zu zehn Tage lang frisch halten, da sie eine Vakuumisolierung nutzt. Ähnliche Konzepte finden bereits in der Raumfahrt Anwendung. Strom benötigst du dafür nicht, allerdings musst du die mitgelieferten Kühlpacks zuvor in einem Gefrierschrank festfrieren. Da die Box keinen aktiven Kompressor enthält und passiv kühlt, ist sie sehr robust. Auch die Lebensdauer dürfte lang ausfallen, da die anfälligsten Elemente, die Kühlpacks, ausgetauscht werden können. Selbst wenn also eines der sogenannten „Temperature Elements“ für dich nicht mehr zur Verfügung steht, kannst du dir aushelfen. Etwa, indem du Eiswürfel in Beuteln als Kühlelement in der Box verwendest. Allerdings solltest du darauf achten, eine stabile Verpackung für Eiswürfel oder feste Kühlakkus zu verwenden. Denn da die Qool Box auf feste Kühlelemente im Inneren setzt, besitzt sie keinen Schmelzwasserablauf.

Mit einem Preis ab 430 Euro ist sie zwar keine kleine Investition. Verglichen mit deutlich teureren elektrischen Kühlboxen auf dem Markt, ist sie dennoch ein Schnäppchen. Zumal du dir mit dem Einpacken der Box ein weiteres Möbelstück in deinem Auto oder Wohnmobil sparen kannst. Die clevere Kühlbox kannst du nämlich zugleich als Sitzgelegenheit verwenden. Optional gibt es ein großes Schneidebrett als Zubehör, das passgenau auf den Deckel der Kühlbox passt.

So hast du eine Sitzgelegenheit, eine Arbeitsfläche und eine Kühlbox in einem Gerät vereint. Gerade bei Urlaubsreisen, in dem jedes Gepäckstück seinen Sinn erfüllen muss, kann das viel Wert sein. Mit der Möglichkeit Lebensmittel bis zu zehn Tage darin zu lagern, musst du auch nicht auf hitzeempfindliche Lebensmittel verzichten. Eiswürfel, um Getränke zu kühlen, sollen sogar mehrere Wochen in der Kühlbox überstehen. Wer gern mit vielen Freunden oder der Familie eine große Grillfeier veranstaltet, könnte der Qool Box auch zu Hause einen Nutzen abgewinnen.