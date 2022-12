Koch Apps: Mit diesen Top 3 zauberst du dein perfektes Weihnachtsmenü

Egal, ob normales Mittagessen oder Dinner mit Freunden: Man will etwas Leckeres essen. Doch nicht immer hat man die zündende Idee, was auf den Tisch kommen soll. Doch keine Bange, Hilfe naht: Koch-Apps geben dir Inspiration für dein Menü – egal, ob für Vegetarier, Veganer oder Fleischliebhaber.

KptnCook

Von Hobby-Köchen für Hobby-Köche: KptnCook präsentiert sich als moderne Koch-App, die Rezepte in schöner Aufmachung präsentieren will. Die entsprechenden Kochideen kommen von unterschiedlichen Blogs, dessen Inhaber stets kurz vorgestellt werden. Neben dem Namen des Rezept-Verfassers gibt die App außerdem auch Kalorienangaben, Arbeitszeit und -aufwand an. Das jeweilige Menü ist anschaulich und appetitlich fotografiert.

Jeden Tag gibt es in der App drei neue Rezepte des Tages. Zusätzlich bietet KptnCook in regelmäßigen Abständen Specials, in denen ausgefallene oder thematisch sortierte Rezepte gesondert dargestellt werden. Bis zu 25 Ideen kannst du in deiner Rezeptsammlung unter „Hab ich gekocht“ oder etwa „Will ich kochen“ speichern. Mehr sind möglich, wenn du einen Account anlegst.

Chefkoch.de

Chefkoch.de ist wohl eine der größten Plattformen für Rezepte und Hobbyköche im Netz. Du findest auf der Webseite nicht nur eine Vielzahl an Rezepten aus allen Bereichen und Kulturen, sondern zusätzlich ein Forum, in dem sich Nutzer austauschen können. Du kannst über die App oder im Netz die gesamte Datenbank von Chefkoch.de nach bestimmten Rezepten mittels Stichworts suchen oder stattdessen Kochkriterien, wie die Zubereitungszeit, für die Suche angeben.

Darüber hinaus stellt die Plattform auch „Rezepte des Tages“ oder „Zufallsrezepte“ zur Verfügung – je nachdem, wie flexibel du bist oder sein willst. Die Bedienung ist simpel, der Austausch mit anderen Nutzern oft bereichernd. Dazu kannst du mit der Funktion „Resteverwertung“ einfach angeben, was du noch zu Hause hast und bekommst je nach Lagerbestand passende Rezepte angezeigt.

Go Veggie

Wer eingefleischter Vegetarier ist und gar nicht erst auf Speisen mit Fleisch oder Fisch stoßen will, wird mit Go Veggie gut bedient sein. Wie der Name schon verrät, spezialisieren sich die Macher auf vegetarische Rezepte mit viel Gemüse und vor allem: Abwechslung. Die App ist bunt und modisch gestaltet. Die Rezepte sind hochwertig fotografiert.

Berücksichtigt werden Rezepte, die auf pflanzlicher Basis funktionieren und beispielsweise mit Milchprodukten ergänzt werden. So soll deine Eiweißzufuhr gesichert sein. Jede Menge Gemüse, Obst und Co. dürfen ebenfalls nicht fehlen, damit die Rezepte eine ausgewogene und gesunde Ernährung für dich darstellen. Auch Veganer kommen nicht zu kurz und können gegebenenfalls tierische Zutaten durch adäquate Produkte ersetzen.