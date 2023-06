Kamera neu gedacht: Diese Kamera erzeugt Fotos mit KI ohne Objektiv

Paragraphica ist eine künstliche Kamera, die das altbekannte Prinzip hinter Fotografie auf den Kopf stellt. Sie benötigt kein Objektiv, um Eindrücke einzufangen, sondern bedient sich einer künstlichen Intelligenz. Die Darstellungen von Orten und Momenten unterscheiden sich dabei stark von klassischen Fotos. Die Sensoren der besonderen Kamera nehmen ihre Umgebung anderweitig wahr und halten Eindrücke fest, die doch an den Aufnahmeort erinnern.

Kamera ohne Objektiv erzeugt „Fotos“

Paragraphica ist eine besondere, künstliche Kamera des dänischen Erfinders Bjørn Karmann. Anstatt auf einen klassischen Fotosensor zu setzen, unterscheidet sie sich optisch stark. Zum üblichen Korpus einer Kamera gesellt sich ein rotes Gerät, das die Linse ersetzt und an die Schnauze eines Maulwurfes als blindes Tier erinnern soll. Die Kamera ermittelt auf Knopfdruck Standortdaten inklusive der Wetterverhältnisse und wandelt das, was die Kamera „sieht“ in einen Prompt für die Bild-KI Stable Diffusion um.

Für eine bessere Kontrolle des Outputs können Fotografen mit der Paragraphica über drei Einstellräder zurückgreifen. Das Erste von ihnen bestimmt den Radius in Metern, in dem die Kamera nach Orten und Daten für den Prompt sucht. Das Zweite ähnelt entfernt dem Prinzip der Filmkörnung, indem es ermöglicht, den Seed des Prompts zwischen 0,1 und 1 für den Diffusionsprozess anzupassen. Der letzte der drei Regler ist für den sogenannten Guidance Scale zuständig und bestimmt, wie genau die KI dem Prompt folgt.

Das Design der Paragraphica wurde der Schnauze eines Maulwurfs nachempfunden

Software greift auf Stable Diffusion API zurück

Sämtliche dieser Einstellungen und den Prompt zeigt die Paragraphica auf dem Bildschirm an. Die Software dahinter kannst du auch online austesten, allerdings sieht sich die Webseite zurzeit dem hohen Besucheraufkommen häufig nicht gewachsen. Sie basiert auf Noodl und Python Code mithilfe einer Stable Diffusion API. Die Hardware der Paragraphica basiert auf einem Rasberry Pi 4, einem Einplatinencomputer von der Größe einer Kreditkarte sowie einem 3D-gedrucktes Gehäuse mit maßgeschneiderter Elektronik. Das alles befähigt die Kamera, Fotos ohne Objektiv zu erzeugen.

Wie sehr man im Falle der Paragraphica von „Fotos“ sprechen kann, sei jedoch dahingestellt. Keine der Aufnahmen, die die Kamera macht, sind direkte und genaue Darstellungen der Umgebung, in der sie aufgenommen werden. Es gelingt ihr dennoch, Gemeinsamkeiten und Stimmungen der Orte einzufangen. Zweifelsohne ist die künstliche Kamera eine ungewöhnliche Erfindung, mit einer ganz eigenen Art, die Stable Diffusion Bildgenerierung zu verwenden. Die klassischen Kameralinsen ersetzt die Erfindung aber sicherlich nicht. Schließlich sollen Fotos genau den Moment einfangen, den wir im Fokus festhalten wollen – und keine entfernte Abwandlung des Gesehenen.