Kapsel-Kaffee ohne Müll-Problem: Diese Kaffeemaschine löst das Umwelt-Ärgernis

Seit diesem Jahr ist eine Kaffeekapsel-Maschine auf dem Markt, bei der du keine Alu- oder Plastik-Abfälle mehr verursachst. Den Kapselrest kannst du über den Biomüll oder Kompost entsorgen.

Schon seit knapp einem Jahr ist CoffeeB in der Schweiz zu haben. Das verwundert nicht, denn das weltweit erste Kaffeekapsel-System, das gänzlich ohne Kapsel auskommt, stammt aus dem Alpenstaat. Damals hat der Marktstart hohe internationale Wellen geschlagen, weil es erstmals Kapselkaffee ohne Alu- und Plastikmüll möglich machte. Mittlerweile ist das System auch in Deutschland gestartet. Vom Start weg waren mit Edeka und Saturn sowie Media Markt starke Partner an Bord, bei denen du sowohl die Maschine als auch die Kaffeekapseln bekommst. Denn leider sind die speziellen Kapseln, die in diesem Fall eher Kugeln sind, nicht mit den bisherigen Systemen kompatibel.

Aktion: Aktuell bekommst du die CoffeeB-Maschinen bei Saturn für 111 Euro. Registrierst du deine Maschine dann bei CoffeeB selbst, erhältst du einen 25-Euro-Gutschein für passende Kapseln on top.

Kaffeekapsel kann auf den Kompost

Anstatt mit einer konventionellen Kapsel funktioniert das System mit einem kleinen, vollständig kompostierbaren Ball aus gepresstem Kaffee. Der Kaffee wird dabei von einer weltweit patentierten Alginat-Schutzschicht ummantelt. Diese verleiht dem Coffee Ball nicht nur Stabilität, sondern bildet insbesondere auch eine Sauerstoffbarriere. Sie soll vor Aromaverlust schützen, so wie man es von Aluminium kennt. Wie der Kaffee selbst ist auch die Schutzschicht natürlichen Ursprungs und somit vollständig „gartenkompostierbar“, wie es heißt. Die ausgedienten Kapseln kannst du dazu in den Biomüll werfen, wenn du keinen Garten und zu wenige Topfpflanzen hast, die man düngen könne. Innerhalb von wenigen Wochen zersetze sich der Coffee Ball zu wertvollem Humus, heißt es von Seiten CoffeeB.

Gebrauchte Kaffee-Kapseln können auf den Biomüll

Zum Start in Deutschland bietet man acht verschiedene Kaffeesorten an. Jede Packung enthält neun Kapseln, die 14 Monate lang haltbar sind. Sobald die Packung, die wie ein Eierkarton wirkt, geöffnet wurde, sollten die Kapseln binnen drei Monaten verbraucht werden. Eine Packung Kaffee kostet 3,69 Euro. Das heißt, eine Tasse Kaffee liegt bei 41 Cent. Die Maschine gibt’s für einmalig 111 Euro (UVP 149 Euro).

Frank Wilde, Chef von CoffeeB, geht davon aus, das weltweit pro Jahr 100.000 Tonnen Kapselabfall aus Plastik und Aluminium anfällt. Zudem müsse man den Energieaufwand, der für die Herstellung der beiden Verpackungsstoffe benötigt wird, berücksichtigen. Natürlich werde der Wandel von konventionellen Kapseln zum abfallfreien System nicht über Nacht geschehen. Man hofft aber, dass bestehende Maschinen sukzessiv ausgetauscht werden. Leider sei es nicht möglich, die Coffee Balls für bestehende Maschinen zu produzieren, da die eigenen Maschinen sogar über eine neu entwickelte Brüheinheit verfügen.

CoffeeB gibt’s in Schwarz und Weiß

Apropos Maschine: Die CoffeeB-Maschine besteht zu einem großen Teil aus recycelten Materialien und kann bei Bedarf durch Servicestellen repariert werden. Dank modularer Maschinenkonstruktion können zudem einzelne technische Komponenten ausgetauscht werden. Es gibt sie in Schwarz und Weiß. Die Entwicklung des ganzen Systems habe von der Idee zur Marktreife fünf Jahre gedauert. Die neue Maschine und die Kaffeebälle sind ab sofort in zahlreichen Märkten der Lebensmittelkette Edeka zu haben. Auch Media Markt und Saturn haben beides im Angebot und versenden die Produkte auch über den zugehörigen Onlineshop.