Jackbox jetzt ab 18? Dieses Spiel ist nicht für jedermann

Das Jackbox Naughty Pack ist völlig anders als bisherige Jackbox Spiele. Das liegt vor allem daran, dass dieses neue Pack nur für Erwachsene geeignet ist. Jetzt wird es nämlich intim und die Minispiele sind nichts für Arbeit und Familie. Stattdessen kannst du hier deine Freunde besser kennenlernen und mit ihnen die Zeit von Flaschendrehen und Co. einmal mehr erleben.

The Jackbox Naughty Pack

Das Jackbox Naughty Pack richtet sich laut den Entwicklern explizit an Erwachsene. Das ist angesichts der Thematik auch verständlich. Die neuen Spiele, die im Pack enthalten sind, heißen Fakin‘ It All Night Long, Dirty Drawful und Let me Finish.

Auf der Gamescom hatten wir die Möglichkeit, die neuen Spiele einmal auszuprobieren. Mit den richtigen Leuten lässt sich hier definitiv viel Spaß finden. So musst du dir beispielsweise in Let Me Finish skurrile Theorien ausdenken und diese dann vor deinen Freunden verteidigen.

In diesem Spiel musst du den Faker finden.

Das Jackbox Naughty Pack ist ab sofort für 21,69 Euro zu haben. Du kannst es für Steam, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, Epic Games Store, Amazon Fire TV und Apple TV kaufen. Noch bis zum 19. September ist der Preis anlässlich der Veröffentlichung um 10 Prozent reduziert.

Noch mehr Jackbox: Survey Scramble

Jackbox Games hat zusätzlich still und heimlich ein neues Spiel angekündigt. Dabei handelt es sich um The Jackbox Survey Scramble. In diesem Spiel erraten du und deine Freunde die Antworten auf Fragen, die echten Leuten gestellt wurden. Wer „Family Feud“ kennt, der ist mit diesem Konzept bereits vertraut.

Es handelt sich bei den Fragen jedoch nicht um einfache Quizfragen, wie man sie kennt. Stattdessen beantwortest du beispielsweise die Frage nach den beliebtesten Katzennamen oder dem besten Brotbelag. Wann genau das neue Spiel herauskommt, ist noch nicht bekannt. Du kannst es allerdings schon jetzt zu deiner Steam Wunschliste hinzufügen.

