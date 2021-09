ING bietet neuen Service: Alle Kunden profitieren

Jüngst sprach die ING so direkt wie keine andere Bank das Offensichtliche aus: Das Ende der kostenlosen Konten ist da und wer die neuen Gebühren nicht zahlen will, könnte gekündigt werden. Ein Schock für die einen. Doch für die anderen gibt es positive Nachrichten: Die Direktbank führt einen neuen Service ein, der es dir ermöglicht, Geld in Echtzeit zu überweisen.

ING bekommt Echtzeitüberweisung

Echtzeitüberweisungen oder auch „Instand Payments“ sind keineswegs eine Erfindung der Gegenwart. Im Gegenteil. Die Funktion gibt es bereits seit einigen Jahren. Viele Banken bieten die technische Lösung dementsprechend auch schon seit rund vier 4 Jahren an, etwa die Sparkassen.

Nun zieht die ING nach und kündigt an, Echtzeitüberweisungen noch vor Ende des Jahres einführen zu wollen. Die Lösung führt die Bank für Privatkunden ein. Der Haken: Vorerst ist die Echtzeitüberweisung nur für eingehende Zahlungen nutzbar. Ausgehende Zahlungen sollen jedoch schon im Jahr 2022 folgen, weiß die ING zu beschwichtigen.

Weiterhin heißt es vonseiten der Bank, dass man das Angebot nicht kostenlos zur Verfügung stellen wolle. Wie das Fachmagazin Finanzen.net unter Berufung auf die Nachrichtenagentur dpa berichtet, wolle man sich an den Marktpreisen orientieren. Möglich wäre dann, dass eine Echtzeitüberweisung etwa 1 Euro Aufpreis kostet.

Diese Vorteile hat Instant Payment

Der große Vorteil der Echtzeitüberweisung liegt auf der Hand: Möchtest du jemandem Geld überweisen oder andersherum, braucht die Bank keinen Arbeitstag, um den Betrag auf dem Empfängerkonto ankommen zu lassen. Die Summe wird stattdessen umgehend von deinem Konto abgebucht und kommt ebenfalls in Echtzeit auf dem Empfängerkonto an. Das bietet unter anderem bei Käufen Sicherheiten, da man sofort sehen kann, ob das Geld überwiesen wurde oder nicht.

Der Nachteil: Der Markt wird bereits von Diensten wie PayPal stark dominiert. Viele Verbraucher greifen somit vielmehr zu dieser Lösung als zu jener, die ihre Bank anbietet. Vor allem deswegen, weil sie bei der ING sowie Konkurrenten nicht kostenlos zur Verfügung steht. Als Konsequenz daraus stellen immer mehr Banken die Echtzeitüberweisung für Privatkunden ein. Auch die ING Direktbank rechnet mit einer tendenziell geringen Nutzung des Angebots.