Heftiger Unterschied: Darum ist der Stromverbrauch in diesem Bundesland am höchsten

Das Vergleichsportal Verivox hat die Verbrauchsangaben aller Stromwechsel bei Verivox im Jahr 2023 analysiert. Dabei ist man zum Ergebnis gekommen, dass im bundesweiten Durchschnitt ein jährlicher Stromverbrauch von 3.208 Kilowattstunden (kWh) angegeben wird. Interessant dabei: In den „alten Bundesländern“ fällt der Stromverbrauch deutlich höher aus (3.252 kWh) als in den „neuen“ (2.975 kWh). Am höchsten ist der Stromverbrauch in Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz, am geringsten fällt er in den beiden Stadtstaaten Hamburg und Berlin aus.

Berliner Haushalte verbrauchen am wenigsten Strom

Den höchsten Stromverbrauch geben mit durchschnittlich 3.411 kWh die Haushalte in Niedersachsen an. Dort liegt die durchschnittliche Haushaltsgröße mit 2,05 Personen leicht über dem Bundesschnitt von 2,03 Personen. Auch in Hessen (3.327 kWh), Rheinland-Pfalz und dem Saarland (je 3.321 kWh) liegt der Stromverbrauch deutlich über dem Bundesschnitt. Die Haushalte in all diesen Bundesländern sind größer als im bundesweiten Durchschnitt. In der Haushaltsgröße sieht man bei Verivox auch die Begründung für den Unterschied. „Der wichtigste Grund für die unterschiedlich hohen Stromverbräuche dürfte die Größe der Haushalte im jeweiligen Bundesland sein“, sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Den niedrigsten Stromverbrauch haben mit durchschnittlich 2.469 kWh Haushalte in Berlin. Die durchschnittliche Haushaltsgröße in der Hauptstadt liegt bei nur 1,86 Personen und ist damit bundesweit die niedrigste. Zahlreiche Einpersonenhaushalte mit niedrigerem Stromverbrauch senken hier den Durchschnitt. In Hamburg (2.740 kWh) und Sachsen (2.845 kWh) fallen die Stromverbräuche ebenfalls vergleichsweise niedrig aus.

So kannst du Strom sparen

„Neben der Haushaltsgröße spielt auch die jeweilige Ausstattung der Haushalte mit Elektrogeräten eine Rolle. Die einzelnen Geräte werden zwar immer effizienter, dafür nimmt ihre Anzahl stetig zu“, erklärt Thorsten Storck. Kochen und Kühlen mache über die Hälfte des Stromverbrauchs eines durchschnittlichen Haushaltes aus. Danach kommt die Technik in Wohnzimmer und Büro. Wer dort viele einzelne Geräte betreibt, kann abschaltbare Steckerleisten benutzen und damit den Stromverbrauch um bis zu 10 Prozent senken.“ Weitere Faktoren für den Stromverbrauch einzelner Haushalte seien laut Verivox das Vorhandensein von veralteten Elektrogeräten und ob Durchlauferhitzer verwendet werden, mit denen Wasser elektrisch erwärmt wird.

Wie du insbesondere in der Küche Strom sparst, erörtern wir in einem umfangreichen Ratgeber. Auch ein Smart Home kann dir beim Stromsparen helfen.

