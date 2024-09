Im Podcast: Deepfakes, ein langweiliges iPhone und stromsparende Klimaanlagen

Deepfakes sind mittlerweile nicht nur als schnöde gefälschte Videos im Netz vertreten, sondern können auch live vor euren Augen entstehen. Denn mittlerweile sind solche Video-Fakes auch in Echtzeit möglich. Das hat unter anderem schon dazu zu Millionenschäden geführt. Wir erklären euch in unserem Podcast „überMORGEN“ worauf ihr dabei achten solltet, mit welchen Tipps ihr euch sicher sein könnt, dass ihr darauf nicht hereinfallt und warum es dennoch am Ende ein „Freu dich auf Morgen“ geben kann. Doch das ist noch lange nicht alles.

Deal-Experte klärt auf

Unser Host Johanna Müssiger spricht dafür mit dem Experten für Deepfakes, Martin Förtsch. Er hat nicht nur die neuesten Entwicklungen im Bereich Deepfakes im Blick, sondern verrät euch auch einen Trick, wie man sich sehr sicher kann, dass man mit einem echten Menschen und nicht mit einem Deepfake-Charakter spricht. Dazu erklärt er aber auch, wo die wirklich positiven Anwendungsbeispiele liegen. Und die sind nicht nur in Hollywood beheimatet.

In den Rubriken Tech-Check, Favoriten und Zukunftsrausch diskutieren wir euch mit Casi und Fabi, wie gut die neuen iPhones sind und was uns bei der Vorstellung gefehlt hat. Dazu präsentiert Felix seinen Favoriten vor. Der kann Insektenstiche lindern und kostet dazu noch kein Vermögen. Unsere Energieexpertin Lisa-Marie entführt euch schlussendlich in die neuesten Ideen, wie man Strom mit Klimaanlagen sparen kann. Denn hier gibt es einige interessante Entwicklungen auf dem Markt und in der Forschung. Und hier geht es direkt zur Folge bei deinem Podcast-Anbieter:

