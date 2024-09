IFA 2024: Faltbare Sportgeräte von King Smith machen aus deinem Zuhause ein kleines Fitnessstudio

Vielleicht kennst du das Problem: Du möchtest eigentlich gerne mehr Sport treiben – du bekommst dich aber nicht motiviert, ins Fitnessstudio zu gehen. Hast du zu Hause die Möglichkeit für Fitness, ist die Hemmschwelle oft niedriger und du sparst dir die Anfahrt. Doch nicht jeder hat den Platz für Laufband, Rudermaschine und Co. in der Wohnung. Der Hersteller King Smith – welcher übrigens mit den bekannten Händlern MediaMarkt und Kaufland zusammenarbeitet – zeigt, dass es auch kompakt geht und präsentiert auf der IFA vielseitige Fitnessgeräte.

Platzsparende Rudergeräte mit Wasserwiderstand

Auf dem Messegelände in Berlin zeigt King Smith einerseits die beiden faltbaren Rudergeräte WR20 und WM10. King Smith vermarktet sie als die platzsparendsten Rudergeräte der Welt. Denn sie lassen sich in eine kompakte Box zusammenfalten und nehmen so nicht viel Platz ein. Ausgeklappt sind sie dann rund 3,7 Quadratmeter groß und benötigen somit auch während der Nutzung nicht viel Fläche. Das WR20 arbeitet mit Wasserwiderstand und gibt dir so beim Training ein natürliches Gefühl wie auf dem See. Sowohl das Plätschern des Wassers als auch die visuelle Stimulation sollen dabei das Training positiv beeinflussen können und dich motivieren. Praktisch: Je kräftiger du ruderst, desto mehr Widerstand entsteht dabei. So passt sich das Training mit der Zeit deinem Leistungslevel an.

Das WM10 kombiniert Wasser– und Magnetwiderstand miteinander und bietet so ebenfalls die Vorteile des WR20. Dazu lässt sich der Widerstand aber auch noch präzise in verschiedenen Stufen einstellen. Das ist perfekt für spezielle Trainingsziele.

WalkingPads fürs Homeoffice und Joggen

Darüber hinaus stellt King Smith auf der IFA zwei WalkingPads vor. Der Unterschied zu herkömmlichen Laufbändern: Sie nehmen weniger Platz in Anspruch, sind leise und gleichermaßen zum Gehen oder Joggen geeignet. Dadurch kannst du sie einerseits unter dem (Steh-)Schreibtisch platzieren, um während der Arbeit Bewegung zu haben, aber auch nach der Arbeit eine Runde darauf joggen. Beide neuen Modelle sind zudem kompakt zusammenfaltbar und nehmen so ebenfalls nicht viel Platz ein.

Das neue WalkingPad X218 ist für Personen mit bis zu rund 136 Kilogramm Gewicht geeignet und die seitlichen Griffe bieten auch schwereren Nutzern eine gute Stabilität beim Sport. Durch die Maximalgeschwindigkeit von rund 18,5 km/h ist hiermit auch ein intensives Cardiotraining möglich. Das WalkingPad Z3 Hybrid+ hingegen ist leichter und ermöglicht eine maximale Geschwindigkeit von 10 km/h. Es ist außerdem nur für ein Gewicht von bis zu 110 Kilogramm geeignet.

Erste 3-in-1-Hantel von King Smith vorgestellt

Weiterhin hat King Smith auf der IFA eine 3-in-1-Hantel präsentiert, die sich sowohl als 24-kg-Kurzhantel oder -Langhantel als auch als 12-kg-Kettlebell verwenden lässt. Dadurch kannst du mit nur einem Produkt klassische Kraftübungen, wie Bizeps-Curls oder Schulterdrücken, aber auch Bankdrücken oder Kniebeugen durchführen. Funktionelle Übungen, wie Swings oder Cleans, machst du zudem mit dem Kettlebell. Starke Magnetverschlüsse sorgen dafür, dass du schnell, einfach und sicher zwischen den einzelnen Modi wechseln kannst.