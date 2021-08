Humankind: Neues Strategiespiel im Civilization-Stil?

Humankind knüpft an echte historische Ereignisse rund um den Globus an. Mit der Ausnahme, dass du selbst in der Hand hast, wie die Menschheit ihren Platz in der Welt findet. Ein Mix aus Kulturen und Allianzen erwartet dich und verleiht dem Gameplay große Freiheiten auf dem Weg zu einer besseren Zivilisation. Bis zu 60 historische Kulturen von der Prähistorie bis zur Neuzeit lassen sich so kombinieren. Dabei besitzt jede Kultur ihr eigenes Gameplay und bietet Spielern eine ganz unterschiedliche Spielerfahrung.

Die Welt von Humankind

Hauptmerkmal des Games ist es neue Territorien zu erobern. Die Spielkarte der Epochen ist dabei in einzelne Felder aufgeteilt. Auf diesen können sich Gegner befinden, welche die Ebene bereist für sich beansprucht haben. Diese gilt es zu besiegen und das eigene Einflussgebiet massiv auszuweiten. Ressourcen wie Nahrung können genauso gut in neuen Gebieten erschlossen werden und sind teilweise für neue Expeditionen vonnöten, aber auch um die eigene Truppenstärke zu erhöhen. Auch das Gelände der Karte ist zu beachten. Ist eine Ebene zu hoch gelegen, musst du einen neuen Pass finden, um das Feld zu erschließen. Egal ob Flüsse, Wälder, Wüsten oder das Meer ­­­– in Humankind gilt es alles zu deinem Eigenen zu machen.

Mit Humankind kannst du Territorien auf der ganzen Welt erobern.

Das kannst du vom Gameplay erwarten

In jeder Epoche hast du die Möglichkeit dich zwischen zehn Kulturen zu entscheiden. Boni, Einheiten und Distrikte unterscheiden sich bei diesen maßgeblich. Das Game trägt als „rundenbasiertes Brettspiel“ deine Kämpfe auf der Karte entweder manuell oder automatisch aus. Außerdem lässt sich dein Charakter nach deinen Wüschen erstellen und im Spiel durch neue Errungenschaften anpassen. Wichtige Gebäude lassen sich ebenfalls errichten und stärken die Kraft deiner Stämme und Armeen.

→ “Far Cry 6” – Das hat der neue Ableger geplant

Besonders interessant macht Humankind seine kulturelle Vielfältigkeit und ethnischen Verbindungen, die es bis dato so in dieser Form noch nicht gab. Große Ähnlichkeit weist das Spiel ersten Kritikern zufolge mit Sid Meiers „Civilization“ auf. Es vereint allerdings zahlreiche positive Elemente eines rundenbasierten Spiels und grenzt sich in mehreren Punkten von seinem Konkurrenten ab, wodurch es großen Spielwert besitzt. Bei Steam läuft aktuell noch eine Aktion mit Bonusinhalten für frühzeitige Käufe. Bis zum 24. August sind mit der Digital Deluxe Edition Avatar- und Symbolsets inbegriffen. Der Deluxe Bonus Content kommt natürlich ebenfalls dazu. Wer sich jetzt in der Geschichte profilieren will, ist bei Humankind gut aufgehoben.