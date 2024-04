Nach McDonalds ist Subway die zweitgrößte Fast-Food-Kette der Welt. Fast 37.000 Filialen gibt es in 98 Ländern. 657 davon in Deutschland. Wer die Läden der Sandwich-Kette regelmäßig besucht, hat bestimmt schon einmal von Subway Rewards gehört. Hierbei handelt es sich um das Bonus-Programm von Subway. Kunden können für ihre Einkäufe Punkte sammeln und diese für kostenlose Heißgetränke, Subs oder Wraps einlösen. Punkte sammeln kann man entweder direkt an der Kasse beim Bezahlen oder später durch Scannen des Kassenbons.

Subway stellt App ein

Ziemlich überraschend kündigt Subway nun das Ende von Subway Rewards an. Nutzern bleiben nur noch wenige Wochen Zeit, ehe die App abgeschaltet wird. Nach Abschaltung verfallen alle gesammelten Punkte und können nicht mehr für Prämien eingelöst werden. Als letzten Tag, an dem die Punkte eingelöst werden können, nennt man den 29. April 2024, also bereits in weniger als vier Wochen.

Im Gegensatz zum letzten Wechsel von den Subcards aus Kunststoff zur digitalen App können die gesammelten Bonuspunkte dieses Mal also nicht übertragen werden. Hast du noch ungenutzte Punkte bei Subway Rewards, solltest du diese also in den kommenden Tagen nutzen.

Fast-Food-Kette mit neuem Bonus-Programm

Bisher war das Subway Rewards Programm sehr simpel. Einkaufen, App scannen und Punkte bekommen. Schon nach einem Einkauf waren meist über 100 Punkte gesammelt – genug für ein kostenloses Heißgetränk. Einen kleinen Sub gibt es bereits für 500 Punkte.

Über die neue App ist bisher nicht viel bekannt. Das Unternehmen spricht in einer ersten Ankündigung von einem neuen Levelsystem, mehr Belohnungen und tollen Überraschungen. Auch soll die App selbst einen neuen Look bekommen. Fest steht: Kunden müssen keine neue App herunterladen. Die bestehende App wird per Update durch die neue Version ersetzt.