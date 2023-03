Smartphones hacken mit Telefonnummer: Google und Samsung reagieren

Solltest du ein Smartphone von Google, Samsung oder dem hierzulande eher weniger verbreiteten Hersteller Vivo besitzen, bist du möglicherweise von einer gravierenden Sicherheitslücke betroffen. Sicherheitsexperten ist es gelungen, Schadsoftware aus der Ferne auf mehreren Smartphones zu installieren. Dazu benötigten sie nur die Telefonnummer des Gerätes. Schuld daran ist eine Sicherheitslücke in einem Exynos-Modem, also dem Mobilfunkmodul der Smartphones.

Diese Google- und Samsung-Smartphones sind betroffen

Nicht jedes Smartphones der genannten Hersteller ist von dem Sicherheitsproblem betroffen. So steckt die gravierende Sicherheitslücke in einigen Prozessoren und Modems, die von Samsung hergestellt wurden. Diese stecken in diesen Smartphones:

Jetzt reagieren die Hersteller

Die gute Nachricht vorweg: Die Sicherheitslücke wurde nicht von Kriminellen gefunden und ausgenutzt, sondern von Googles eigenständiger Sicherheitseinheit „Project Zero“ entdeckt. Und das Problem lässt sich durch ein einfaches Update beheben.

Google-Smartphones

Google selbst hat die Lücke mit dem Sicherheitspatch von März geschlossen. Nutzt du eins der betroffenen Smartphones, musst du also lediglich sicherstellen, dass alle Updates eingespielt sind. Dies kannst du in den Einstellungen nachschauen. Gehe dazu auf:

System → Systemupdate

Samsung-Smartphones

Samsung hat angekündigt, die Lücke mit dem April-Update zu schließen. Dieses steht ab der kommenden Woche für die ersten Smartphones zur Verfügung. Installiere das Update daher am besten sofort, wenn es dir angeboten wird.

Bis dahin kannst du dein Smartphone durch das Abschalten von zwei Funktionen selbst schützen. Das geht, indem du WLAN-Anrufe sowie VoLTE in den Einstellungen deaktivierst. Du findest beide Optionen unter:

Verbindungen → Mobile Netzwerke

Vivo-Smartphones

Auch Vivo wird voraussichtlich in Kürze mit einem Update nachbessern. Jedoch wurde keines der betroffenen Geräte offiziell in Deutschland verkauft. Solltest du dennoch eines dieser Smartphones dein Eigen nennen, kannst du dir auch hier durch das Deaktivieren von WLAN-Anrufen und VoLTE in den Einstellungen behelfen.