Google Maps erhält Funktion, auf die wirklich jeder gewartet hat

Bei Google Maps dürfte es sich um das weltweit beliebteste Navigationsprogramm handeln. Nach Herstellerangaben werden täglich 20 Milliarden Routen-Kilometer abgerufen. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich. Denn die Software ist einerseits kostenlos und andererseits auf unzähligen Android-Smartphones ab Werk vorinstalliert. Zusätzlich dazu überzeugt Google Maps jedoch mit seinem Funktionsumfang. Und dieser wird kontinuierlich ausgebaut. In einem essenziellen Punkt ist das Navigationstool einem Gros der Konkurrenz jedoch unterlegen. Zumindest war das bis jetzt der Fall.

Neue Funktion: Google Maps wird deutlich praktischer

Neben der Routenplanung stellt eine Tempolimit-Anzeige eines der wichtigsten Tools eines Navigationsprogramms dar. Im deutschen Google Maps suchte man eine solche Anzeige bisher jedoch vergebens. Zwar gab es für digitale Bastler die Möglichkeit, eine Geschwindigkeitsbegrenzungs-Anzeige „nachzurüsten“, doch diese labte sich zusätzlich an den Energiereserven des Smartphones und war auch nicht allzu genau respektive tagesaktuell. Nun ist diese Ausweichlösung nicht mehr länger notwendig. Denn Google kündigte gestern an, sein Geschwindigkeitsbegrenzungs-Feature in den kommenden Monaten auf 20 Länder auszuweiten – darunter auch auf Deutschland. Dann ist die Funktion auf Android, iOS sowie für Autos mit integrierter Google-Software verfügbar.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung stützt sich dabei auf zahlreiche Quellen und soll daher stets auf dem neuesten Stand sein. Dazu zählen zunächst die Daten der lokalen Behörden, aber auch Informationen aus den Street View-Bildern sowie aus zur Verfügung gestelltem Bildmaterial von Drittanbietern. Letztere werden mittels künstlicher Intelligenz ausgelesen. Ferner analysiert Google Maps die Verkehrstrends, also das Fahrverhalten von Autos, um potenzielle Änderungen des Tempolimits zu identifizieren. Anschließend werden weitere Quellen herangezogen, um die Anomalien zu bestätigen.

Abseits des Tempolimits werden in den kommenden Monaten die Fahrspurdetails optimiert. Die detailliertere Karte soll unter anderem dafür sorgen, dass die genaue Ausfahrt künftig noch eindeutiger zu erkennen ist. Das dazugehörige Update wird in zwölf Ländern ausgerollt; darunter in den USA, Kanada, Frankreich und Deutschland.

Immersive View und Google Lens

Eine weitere Neuerung stellt die sogenannte Immersive View dar. Dabei handelt es sich um eine mehrdimensionale Routenvorschau mit detaillierten visuellen Abbiegehinweisen und einem Zeitschieberegler. Die dazu benötigten Daten führt eine KI aus Milliarden von Street View- und Luftbildern zusammen. Die Anzeige soll bereits in der laufenden Woche ausgerollt werden. Allerdings lediglich für Amsterdam, Barcelona, Dublin, Florenz, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokio und Venedig.

Die neue Immersive View von Google

Praktisch dürfte auch das neue Orientierungs-Feature von Google Maps sein. Dieses nutzt abermals KI sowie Augmented Reality, um Informationen über nahegelegene Geldautomaten, Bahnhöfe, Restaurants, Geschäfte und Co. anzuzeigen. Und zwar direkt inmitten der Kamera-Ansicht. Auch die neuen Google-Lens-Funtionen für Google Maps werden ab dieser Woche ausgerollt. Diesmal in mehr als 50 neuen Städten. Zu diesen gehören auch Austin, Las Vegas, Rom, São Paulo und Taipeh.