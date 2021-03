Google bringt diese neue Funktion für Android-Smartphones

Optisch hat Googel seit einigen Android-Versionen kaum etwas verändert. Das könnte sich bei Android 12 jedoch ändern. Die neue Version dürfte deutlich bunter werden. Was neue Funktionen angeht, lassen sich die Entwickler aber immer wieder etwas Neues einfallen. So gibt es seit Kurzem ein Feature, mit dem du versehentlich weggewischte Nachrichten wiederholen kannst. Zudem löst Google mit Android 11 ein Kamera-Problem.

Nun bekommen Nutzer von Android-Smartphones eine weitere Funktion. Wer die kostenlose Google-Fit-App nutzt, kann fortan ohne Smartwatch oder anderes Zubehör seinen Puls messen.

Die neue Android-Funktion im Detail

Wer mit der Google-Fit-App seinen Puls messen will, muss der Anwendung Zugriff auf die Kamera geben. Anschließend legt man einen Finger auf das Kameraobjektiv, übt leichten Druck aus und die App misst den Puls. Fertig.

Was Google hier als „neu“ anpreist, gilt im Grunde nur für die Google-Fit-App. Zudem ist die neue Funktion bislang nur für Pixel-Smartphones verfügbar. Schon bald sollen aber weitere Handys mit Android die Funktion erhalten. Wer den Puls aber schon heute mittels Kamera messen will und nicht warten kann: Im Play Store gibt es viele Apps, mit denen man im gleichen Verfahren seinen Puls messen kann. Dazu gehören etwa der „Herzfrequenz-Monitor„, der „Herzfrequenzmesser“ oder „Welltory„.

Google erkennt, wie oft du atmest

Neben der Pulsmessung kann die Google-Fit-App ab sofort auch die Atemfrequenz messen. Damit sollen sich verschiedene Zustände wie Stress, Angst oder Unwohlsein erkennen lassen. Um die Atemfrequenz zu messen, musst du dein Android-Smartphone auf einer stabilen Oberfläche aufstellen – etwa auf einem Tisch, angelehnt an eine Wasserflasche. Anschließend setzt du dich so vor sein Smartphone, wie es in der App angezeigt wird. Nun kann Google Fit kleine Bewegungen in deiner Brust messen und berechnet die Atemzüge pro Minute.