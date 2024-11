Geschenk vom Staat: Arbeitnehmer erhalten mehr Geld

In Deutschland werden regelmäßig Grenzen und Regelung zum Arbeitseinkommen angepasst. Eine positive Nachricht gibt es jetzt bereits für Arbeitnehmer. Schon ab Dezember 2024 erhalten sie ein höheres Nettoeinkommen auf ihr Konto ausgezahlt. Da die Regelung rückwirkend bis zum Jahresanfang in Kraft tritt, dürfen sich Millionen von Arbeitnehmern freuen. Dabei musst du nicht tätig werden, um von dem neuen Geld zu profitieren.

Geschenk vom Staat: Arbeitnehmer erhalten Geld

Der Grund, warum du schon bald mehr Geld auf deinem Konto vorfindest, ist eine Anpassung des sogenannten Grundfreibetrags. Der Grundfreibetrag bezeichnet den Teil deines jährlichen Einkommens, auf den der Staat keinerlei Lohnsteuer erhebt. Diese Grenze lag bisher bei 11.604 Euro jährlich und steigt nun rückwirkend zum Jahresbeginn auf 11.784 Euro an. Die Steuerersparnis für das gesamte Jahr erhältst du dabei direkt über deinen Arbeitgeber ausgezahlt. Du musst dich somit nicht selbst um etwas kümmern, um von der neuen Regelung zu profitieren.

Wie hoch die Entlastung für dich ausfällt, bestimmt dabei der individuelle Steuersatz. Wie das Deutsche Steuerzahlerinstitut (DSi) erklärt, können Alleinstehende mit einem Bruttogehalt zwischen 2.000 und 7.000 Euro mit etwa 34 Euro mehr rechnen. Bei Ehepaaren erhöht sich der Grundfreibetrag entsprechend auf 23.586 Euro. Gleichzeitig erhöht sich ebenso der Kinderfreibetrag, der insgesamt am stärksten ansteigt. Mit 228 Euro mehr liegt der Kinderfreibetrag pro Kind auf 6.612 Euro. Familien mit Kindern profitieren dadurch am stärksten von der neuen, steuerlichen Entlastung.

Die Auszahlung des Bonus erfolgt rückwirkend automatisch mit dem Dezember-Gehalt. In den kommenden Monaten wird der jeweils monatliche Anteil an der Steuerentlastung berücksichtigt. In den kommenden Jahren rechnet man mit weiteren Erhöhungen des Grundfreibetrags. Für 2025 gibt es bereits konkrete Zahlen, wie hoch die Erhöhung ansteigen soll. Mit 12.096 Euro als neuem Grundfreibetrag erhöht sich dieser deutlich stärker als in diesem Jahr. Dadurch dürften Steuerzahler eine größere Entlastung spüren als durch die diesjährige rückwirkende Erstattung. Dennoch dürften die Entlastungen für viele nur ein geringer Trost sein. Die Inflation hat die Lebenshaltungskosten bereits deutlich ansteigen lassen, Heizenergie und Strom werden zukünftig weiter ansteigen.