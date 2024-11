Ab 2025: Zuschuss für Millionen Bürger steigt um 15 Prozent

Das Leben in Deutschland kann teuer sein. Nicht nur die Inflation hat in den vergangenen Monaten für einige Preisanstiege gesorgt. Auch die Energiekrise trieb die Lebenshaltungskosten für viele Menschen nach oben. Da in den kommenden Jahren die CO₂-Bepreisung für viele Heizsysteme ansteigt, dürften sie auch zukünftig nicht sinken. Umso erfreulicher ist die Erhöhung eines Zuschusses, von dem viele Millionen Haushalte profitieren.

Wohngeld steigt auf durchschnittlich 400 Euro an

Das Wohngeld soll eine zusätzliche Entlastung bei Mietkosten bieten, die gerade für Geringverdiener oder in Zonen mit besonders hohen Mieten eine starke Belastung darstellen. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist der Zuschuss dabei nicht als Sozialleistung für Bürgergeld oder Beziehende von Sozialhilfe gedacht. Vielmehr können ihn nur Haushalte beantragen, die keine andere Leistung wie Bürgergeld oder vergleichbare Sozialleistungen beziehen. Theoretisch schließt der Zuschuss daher eine große Gruppe an Personen in Deutschland ein. Sowohl Auszubildende, Angestellte, Rentner, Selbstständige, Studenten, Alleinerziehende als auch Besitzer selbstgenutzter Immobilien können dafür infrage kommen. Entscheidend ist für den Mietzuschuss, dass bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschritten werden. Wie hoch diese Einkommensgrenzen ausfallen, unterscheidet sich je nach Region und Haushaltsgröße.

Wie das zuständige Ministerium angekündigt hat, steigt das Wohngeld zum 1. Januar 2025 um 15 Prozent an. Im Durchschnitt erhielten Empfänger bisher 370 Euro, künftig wären durchschnittlich 400 Euro monatlich möglich. Einzelfälle können jedoch höhere Beträge erhalten. Die Summe des Wohngeldes berücksichtigt nicht nur die Größe des Haushalts sowie die selbst getragenen Miet- und Wohnkosten. Auch die Mietpreise deiner Umgebung fließen direkt in die Berechnung mit ein, in Form sogenannter Mietstufen. Städte wie Köln und Düsseldorf fallen etwa in Mietstufe 6, während Bremerhaven in Stufe 2 fällt. Dadurch kann der Zuschuss eine höhere Entlastung in Regionen liefern, in denen die Miet- und Wohnkosten besonders hoch ausfallen. Zusätzlich gelten die folgenden Bestandteile bei der Berechnung:

Heizkostenkomponente : Seit 2023 liegt sie bei 1,20 Euro pro Quadratmeter und soll höhere Energiepreise abfangen.

: Seit 2023 liegt sie bei 1,20 Euro pro Quadratmeter und soll höhere Energiepreise abfangen. Klimakomponente: Sie liegt bei zusätzlichen 0,40 Cent pro Quadratmeter und soll die Kosten im Zusammenhang mit einer klimafreundlichen Modernisierung berücksichtigen.

Wer hat Anspruch auf den Mietzuschuss?

Um zu erfahren, ob du für das Wohngeld berechtigt bist, musst du die Einkommensgrenzen überprüfen. Bei diesen handelt es sich um Angaben im „wohngeldrechtlichen Haushaltseinkommen“, das etwas von dem klassischen Nettoeinkommen abweicht. Das „wohngeldrechtliche Haushaltseinkommen“ ermittelst du mithilfe des Bruttoeinkommens, von dem gewisse Pauschalen und Freibeträge abzuziehen sind. Bei Arbeitnehmern etwa werden 30 Prozent für Sozialabgaben und Steuern herausgerechnet. Werbungskosten hingegen setzt man mit einer monatlichen Pauschale von 102,50 Euro an. Zusätzliche Freibeträge werden bei Alleinerziehenden, Menschen mit Behinderung oder Pflegegraden geltend gemacht. Die Grenzen richten sich dabei ebenso nach Mietstufe und Haushaltsgröße. In der höchsten Mietstufe dürfte ein Alleinstehender noch immer 2202 Euro brutto verdienen. Bei einer fünfköpfigen Familie hingegen liegt die Grenze bei 5.666 Euro brutto. Möchtest du eine Einschätzung erhalten, ob du für den Zuschuss infrage kommst? Dann kannst du über diesen Onlinerechner herausfinden, ob dir Wohngeld zusteht und wie hoch der Mietzuschuss für dich ausfallen könnte.