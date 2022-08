Gasumlage: Darum könnte sie noch höher ausfallen, als erwartet

Wie die Tageszeitung „Welt“ berichtet, könnte nach aktueller Rechtslage auf die Gasumlage von 2 bis 5 Cent zusätzlich die Mehrwertsteuer fällig werden. Damit würden die Kosten für dich als Endkunde noch einmal um 19 Prozent steigen. Mit der Gasumlage will die Bundesregierung den Gasimporteuren wie Uniper ermöglichen, die stark gestiegenen Einkaufspreise an Endkunden weiterzugeben – auch wenn dein Vertrag eine Preisbindung vorsieht.

Durch das Umlageprinzip sollen alle Gaskunden gleichermaßen zur Kasse gebeten werden, nicht nur Kunden bestimmter Importeure, die aktuell möglicherweise besonders teuer einkaufen müssen. Die tatsächliche Höhe der wahrscheinlich ab 1. Oktober geltenden Gasumlage steht indes noch nicht fest. Die ist davon abhängig, wie viel Gas die Importeure weiterhin aus Russland über die Nord Stream 1 bekommen.

Gasumlage: Unklar, wer wirklich zahlen muss

Aber die Höhe der Umlage ist auch abhängig davon, wie viele Kunden sie bezahlen müssen. Und auch hier gibt es derzeit nach Berichten der „Welt“ noch Unstimmigkeiten. Aktuell seien beispielsweise Kunden mit Festverträgen nach geltender Regelung von einer Umlage ausgenommen. Das betrifft sowohl Privat- als auch Geschäftskunden und könnte ein Viertel bis ein Drittel aller Verträge ausmachen. Würden diese nicht zahlen müssen, würden die Kosten für alle anderen steigen. Deswegen will die Bundesregierung hier noch für eine Änderung sorgen. Dazu müsste aber erneut das Energiesicherungsgesetz angefasst werden. Gleichzeitig soll die Mehrwertsteuer auf die Gasumlage nach Möglichkeit wegfallen.

Das Problem ist: Die Zeit drängt. Denn die Versorger müssen ihren Kunden Änderungen sechs Wochen vorher per Post mitteilen. Die Höhe der Umlage will die Ampel-Koalition aber erst am 15. August festlegen. Somit bleiben den Versorgern am Ende nur vier Tage, um Millionen Briefe zu verschicken.

Klar ist so oder so: Wer Gas nutzt, wird ab Oktober mehr zahlen müssen. Für Familien mit einem normalen Verbrauch können allein durch die Umlage 1.000 Euro extra zusammenkommen. Wie hoch die Extrakosten sein können, erfährst du hier.