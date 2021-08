Gaming-Laptop G14 Alan Walker Special Edition: Hier trifft Gaming auf Techno-Musik

Alan Walker und Asus ROG haben sich zusammengesetzt und eine limitierte Edition des populären Gaming-Laptops Asus Zephyrus G14 erarbeitet, das G14 Alan Walker Special Edition. Doch was genau steckt hinter der Kooperation und warum ist sie eventuell genau das richtig für dich?

Wer ist Alan Walker?

Gehörst du zu den wenigen, denen der Name Alan Walker absolut nichts sagt, dann bringen wir dich hier schnell auf den neuesten Stand. Alan Olav Walker ist ein 23 Jahre alter DJ aus Norwegen. Internationale Berühmtheit erreichte er im Jahr 2015 mit seiner Single “Faded”, welche wohl jeder mindestens einmal im Radio gehört hat. Diese erreichte in 14 Ländern den Platin-Status.

2018 veröffentlichte der DJ sein erstes Studio-Debut-Album, Different World. Erst 2020 war er im DJ Mag auf dem 26ten Platz vermerkt. Des Weiteren ist Alan Walker ein großer Gaming-Fan. Er spielt besonders gerne Spiele wie WarZone und PubG. Er wurde sogar schon als spielbarer InGame-Charakter animiert! Ebenso gab er bereits ein Konzert in League of Legends.

Es handelt sich also bei Alan um einen wahren Fan des Gamings. Wer könnte also besser geeignet sein, um gemeinsam mit Asus ein Special Edition des Zephyrus G14 zu designen? Ursprünglich war die Alan Walker Edition des Gaming-Laptops nur für Alan Walker selbst gedacht, doch als klar wurde, wie beliebt sie war, entschied man sich, sie auch für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Eine visuelle Erfahrung

Die limitierte Alan Walker Edition des Zephyrus G14 ist insbesondere eine visuelle Erfahrung. Alan Walker selbst ist großer Fan des Cyberpunk Stils und dies spiegelt sich auch hier wider. Mit genau anpassbarer RGB-Beleuchtung, welche mit sämtlichen anderen RGB Komponenten über Aura Sync kompatibel ist, sticht die Alan Walker Edition visuell hervor. So kannst du anhand der vielfältigen RGB-Beleuchtungsoptionen die Party direkt in dein Wohnzimmer bringen. Ob bei einer kleinen Hausparty mit Freunden oder nur für dich, die Special Edition des G14 ist ein Hingucker.

Ebenso zu dieser visuellen Orientierung trägt die AnMi-Matrix auf der Rückseite des Laptops bei. Beim AnMi-Matrix handelt es sich um eine Reihe von kleinen LEDs auf dem Cover des Laptops. Diese können allesamt direkt angesteuert und dazu genutzt werden, um benutzerdefinierte Inhalte darzustellen. Die ursprüngliche Idee hinter dem AnMi-Matrix war es, Spielern eine Option zu geben ihren Laptop zu individualisieren, ohne zu Stickern greifen zu müssen. Der Grund hierfür ist, dass Sticker oft entweder permanent sind, oder nach einer Weile nicht mehr gut aussehen und entfernt werden müssen, was lästige Klebereste hinterlässt. Mit dem AnMi-Matrix hast du die Möglichkeit zu jeder Zeit eine neue Anzeige auszuwählen. Ob dies Text, ein Meme oder gar Gifs sind, ist vollkommen dir überlassen.

Dies ist nur eine der neuen Animationen für die AnMi-Matrix des G14.

Natürlich hat auch hier Alan Walker seine Hände im Spiel. Es gibt also für das G14 Alan Walker Special Edition mehrere einzigartige AnMi-Matrix-Animationen. Diese werden übrigens auch für Besitzer anderer Modelle mit AnMi-Matrix Funktionalität verfügbar sein!

Des weiteren verfügt die Special Edition über eine ganze Reihe weiterer Details, wie das Alan Walker Logo auf den A und W Tasten und ein Logo beim Start des Laptops.

Werde selbst zum DJ

Definitiv ein Highlight des G14 Alan Walker Special Edition ist das kleine DJ-Pult, welches du als Teil der Verpackung erhältst. Auf den ersten Blick mag dies komisch klingen, doch sobald man es sieht, erklärt es sich von selbst.

Es handelt sich hierbei um eine Acrylplatte, welche sowohl als Teil der Verpackung dient, aber auch separat an den Laptop angeschlossen werden kann. Schließt du sie an, kannst du direkt mit Alan Walkers Song “Sorry” anfangen, deinen eigenen Remix zu erstellen. Das Pult ist perfekt für Einsteiger geeignet.

So sieht die Acrylplatte, welche als DJ Pult dient, aus.

Es bietet insgesamt 18 Samples, welche ihre eigenen Videoeffekte mit sich bringen. Doch nicht nur das, du kannst neben “Sorry” natürlich auch jeden anderen Song deiner Wahl remixen und verändern. Natürlich ist dies mehr eine Spielerei als ein tatsächliches DJ-Pult wie man es im wirklichen Leben sehen würde, doch kann es gerade für Einsteiger einen schönen Startpunkt bieten. Wer weiß, vielleicht findet sich hier ja der Anfang einer Leidenschaft.

Leistung

Da die Leistung nicht der primäre Fokus des G14 Alan Walker Special Edition ist, werden wir hier keine genauen Daten listen und auseinandernehmen. Das G14 ist jedoch nicht ohne Grund das Top-Modell von Asus ROG und ihr meistverkaufter Laptop. Es handelt sich hier nämlich definitiv um eine Highend Maschine, welche sowohl Gelegenheitsspielern als auch kompetitiven Gamern gefallen wird.

Mit einem verbauten R9 Ryzen 5900Hs und einer RTX 3060 von Nvidia handelt es sich bei dieser Special Edition definitiv um einen sehr guten Laptop. Ebenso verfügt dieser über 16 GB RAM und eine schnelle 1 TB SSD, die für die meisten Gamer ausreichend sein sollte. Dazu kommt, dass der Laptop nur rund 1,6 kg wiegt und damit definitiv auf der leichten Seite ist. Dies ist besonders praktisch für diejenigen, die ihren Laptop gerne mit zu Freunden oder auf Reisen nehmen.

Das neue G14 Zephyrus in der Alan Walker Special Edition ist jetzt erhältlich

Diese Konfiguration des G14 Zephyrus gibt es ohne Special Edition für rund 200 Euro weniger bei Asus zu kaufen. Bedenkt man nun all die zusätzlichen Features und die Tatsache, dass es sich hier um eine Special Edition handelt, dann ist dieser Preisunterschied durchaus gerechtfertigt und im Vergleich zu anderen Special Editions sehr gering. Für diesen Preis gibt es übrigens auch noch eine exklusive Cap, ein paar Socken und einen neuen Laptop-Sleeve dazu.