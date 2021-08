Cortex Instant Games: Dieser Gaming-Riese steigt jetzt in Casual Gamings ein

Razer hat sich über die Jahre als führende Lifestyle-Marke für Gaming Zubehör etabliert. Doch nun möchte der Gaming-Riese in den Bereich des kompetitiven Casual Gamings eintreten. Was dahintersteckt und worauf du dich freuen kannst, erläutern wir hier.

Cortex Instant Games Tournaments

Die Cortex Instant Games Tournaments sind Wettkämpfe, die auf Razers neuer Plattform „Cortex“ abgehalten werden. Bei den Wettkämpfen handelt es sich um kleinere Casual Games, die für jeden zugänglich sein werden. Unter anderem gibt es zum Beispiel ein Spiel, in welchem du gemeinsam mit Sneki Snek Bäume pflanzt, um an Punkte zu kommen.

Sneki Snek ist das umweltbewusste Schlangen-Maskottchen von Razer. In Sneki Snek Adventure geht es darum, giftigen Hindernissen auszuweichen und möglichst viel Saatgut zu verteilen. Das Tolle an Sneki Snek Adventure? Es handelt sich hierbei um ein Charity Tournament. Dies bedeutet, dass du nicht nur selbst Preise gewinnen kannst, sondern gleichzeitig Spenden für Conservation International sammelst.

Sneki Snek ist nicht nur umweltbewusst, sondern auch verdammt süß!

Doch natürlich wird es bei den Cortex Instant Games auch andere Spiele geben, über 100 beim Launch um genau zu sein. In Zukunft plant Razer außerdem, die Spielebibliothek stetig zu erweitern, um neue Spiele hinzuzufügen. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit Goama. Razer greift auf die Spielebibliothek von Goama zu und verbessert die Performance der Games, indem es sie auf die Nutzung in Cortex anpasst.

Wie funktionieren die Tournaments?

Das System der Cortex Instant Games Tournaments ist relativ simpel. So downloadest du dir einfach die App und kannst direkt über die App ohne weitere Downloads durchstarten. Ranglisten werden in Echtzeit aktualisiert. Somit weißt du stets, auf welcher Position du dich befindest und welche Preise du gewinnen wirst.

Doch was sind diese Preise? Es handelt sich hierbei um die neue Währung Razer Silver. Razer Silver ist eine virtuelle Währung, die du in Preise umtauschen kannst. Zu den verfügbaren Preisen gehören unter anderem Hardware, Zubehör und digitale Belohnungen.

Pro Turnier kannst du bis zu 10.000 oder gar 60.000 Razer Silver gewinnen. Wie hoch der Preis ausfällt, hängt stets vom Turnier ab. Manche Turniere dauern nur einen Tag, andere ziehen sich über mehrere Wochen. Doch eins ist klar: Zu jedem Zeitpunkt wird es mindestens 4 bis 6 Turniere geben, die parallel zueinander laufen.