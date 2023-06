Schweine, Mafia und epische Schlachten: Xbox schenkt dir 2 Spiele

„Games with Gold“ ist ein Teil von „Xbox Live Gold“. Dieses Abonnement erlaubt es dir, auf deiner Xbox online mit Freunden zu spielen. Neben den kostenlosen Spielen erhältst du außerdem 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store. Wie jeden Monat gibt es auch im Juni wieder eine Vielzahl kostenloser Games mit “Games with Gold” abzustauben. Um welche Games es sich genau handelt und was dahintersteckt, erfährst du hier.

Kostenlose Spiele mit Games with Gold

Jetzt kostenlos: „Adios“

„Adios“ ist ein packendes Spiel, das dich mitten in ein ethisches Dilemma wirft. Als einfacher Schweinefarmer in Kansas verdienst du dein Geld mit dem Züchten von Schweinen und der Entsorgung von Leichen für die lokale Mafia. Immer wieder kommen in dir Zweifel hoch, eigentlich möchtest du dem Mafia-Leben den Rücken kehren. Doch du weißt, dass ein Abschied von der Mafia sehr wahrscheinlich auch einen Abschied von deinem eigenen Leben bedeutet. Wie wirst du dich entscheiden? Bleibst du deinem Gewissen treu und kehrst der Mafia den Rücken zu, obwohl dies dich dein Leben kosten könnte? Handelst du weiterhin gegen deine Überzeugung?

Es handelt sich bei „Adios“ um ein Spiel, das mit einer phänomenalen Story und grandioser Vertonung überzeugen kann. Normalerweise kostet dich das Spiel 18 Euro, doch dank deines Games with Gold Abos kannst du es dir den gesamten Juni lang kostenlos sichern. Auch nach Ablauf des Angebots gehört das Spiel dann dir und du kannst auf deiner Xbox One und Xbox Series X/S spielen.

In „Adios“ tauchst du in die amerikanische Mafia ein.

Bald kostenlos: „The Vale: Shadow of the Crown“

Wie gut ist dein Gehör und wie sehr achtest du auf kleine, auditive Details? „The Vale: Shadow of the Crown“ ist ein auditives Abenteuer, das dich genau diese Dinge herausfinden lässt. Die Story des Spiels wird dir hauptsächlich durch haptisches Controller-Feedback und Sound vermittelt. Du spürst den Atem deiner Feinde dadurch förmlich im Nacken und bist so nah an der Action, wie kaum zuvor. Insgesamt ist dieses Spiel wie kein anderes, das du je gespielt hast. Lass dich auf eine neue Erfahrung ein und du wirst eine Story erleben, die dich fesselt.

„The Vale: Shadow of the Crown“ ist ab dem 16. Juni kostenlos verfügbar und bleibt bis zum 15. Juli im Angebot. Du kannst das Spiel, nachdem du es dir kostenlos gesichert hast, auf deiner Xbox One und Xbox Series X/S spielen. Normalerweise kostet dich das Spiel satte 20 Euro.