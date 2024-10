Für E-Auto-Wende: Benzin soll sündhaft teuer werden

Millionenschwere Manager, die kurz vor dem Ruhestand stehen und einen jährlichen Anstieg des Spritpreises um 10 Prozent pro Liter fordern? Genau mein Humor. Schon mal an Geringverdiener gedacht? Oder an Pendler mit Familie, die eine massive Erhöhung des Spritpreises in Zeiten kontinuierlicher Inflation besonders hart treffen würde? Derartige Mehrbelastungen sind mit aller Macht zu vermeiden, wenn man die Kluft zwischen Arm und Reich nicht noch mehr vertiefen möchte. Und nur so nebenbei: Solange E-Autos so teuer bleiben wie sie es derzeit in den meisten Fällen noch sind, wird kaum jemand statt eines Verbrenners einen Stromer kaufen. Eine Diskussion über höhere Spritpreise trifft in keiner Weise das Kernproblem.