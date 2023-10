Führerschein mit Schummeleien: So viele Täuschungsversuche gibt es Ron Sitzer 2 Minuten

Vorbereiten und ab geht es zur Führerscheinprüfung. Es befolgten jedoch nicht alle die Vorschriften, denn es gab noch nie so viele Betrugsversuche wie in diesem Jahr. Als Spickzettel wurde vom Smartphone bis hin zum Kopfhörer fast alles genutzt. Aber welcher Trick war am angesagtesten?