Neue Führerscheinregelung: Darfst du bald noch Autofahren? 

Wenn man in Deutschland die Führerscheinprüfung bestanden hat, ist die Fahrerlaubnis in der Regel ein Leben lang gültig. Trotz gesundheitlicher Einschränkungen sitzen Senioren häufig hinter dem Steuer ihres Wagens. Die EU-Kommission fordert, dass Autofahrer ab dem Alter von 70 alle fünf Jahre zu einem Führerschein-Check-up erscheinen. Doch jetzt will Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) den Plan der EU verhindern.

Führerschein-Check-up: FDP-Politiker ist gegen diese Regelung

In einem Post des Bundesverkehrsministeriums für Digitales und Verkehr auf der Plattform X betonte Wissing: „Ich will keine verpflichtenden Tauglichkeitsprüfungen für Autofahrer über 70″. Er ist auch zuversichtlich, dass die Mehrheit gegen die Einführung einer solchen Regelung sei. Der sogenannte Führerschein-Check-up ähnelt einem Auffrischungskurs. Dort soll die sowohl körperliche als auch geistige Gesundheit von Senioren untersucht werden. Doch der Bundesverkehrsminister will nicht, dass der Mensch „immer mehr zum Objekt gemacht wird“. Gleichzeitig belegen Unfallstatistiken, dass Menschen, die über 70 Jahre alt sind, weniger an schweren Unfällen beteiligt sind, so der FDP-Politiker.

Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) zufolge zeigen, dass im Jahr 2021 etwa 14,5 Prozent aller an Verkehrsunfällen beteiligten Personen älter als 65 Jahre alt waren. Menschen über 70 seien in der Lage, selbst zu entscheiden, ob sie noch fahrtauglich sind oder nicht, sagte Volker Wissing. Sie könnten sich auch „ohne staatliche Vorgaben und bürokratische Kontrolle, mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen.“

Führerschein soll nur noch begrenzte Zeit gültig sein

Jedoch ist dieser Plan der EU-Kommission nicht mehr nur für Senioren vorgesehen. Denn es soll eine generelle Regelung für die Fahrererlaubnis auf Lebenszeit eingeführt werden. Somit sieht diese vor, dass die Fahrererlaubnis der Führerschein-Klassen AM, A1, A2, A, B, B1 und BE nur noch 15 Jahre gültig ist.