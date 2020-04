Pünktlich zu Ostern: Gratis-Postkarten gestalten und kostenlos verschicken

Vor einigen Tagen hat bereits Cewe mit seiner #wirsagendanke-Aktion kosten- und portofreie Postkarten für Nutzer angeboten, die ihren Freunden und der Familie eine Freude bereiten wollen. Nun, pünktlich zu Ostern, zieht auch die Foto-Paradies-Marke des Einzelhändlers dm nach.

Insgesamt bieten die beiden Unternehmen 150.000 kostenlose Postkarten, die in nur wenigen Minuten gestaltet und ohne die eigenen vier Wände zu verlassen, verschickt werden können. Wer während der Osterfeiertage anderen auch abseits der „Frohe Ostern!“-Nachricht eine Freude machen möchte, ist hier genau richtig.

Kostenlose Postkarten zu Ostern

Wenn du an der Aktion teilnehmen möchtest, musst du zunächst die Cewe-Fotowelt-App für Android oder iOS beziehungsweise die Foto-Paradies-App für Android oder iOS herunterladen und öffnen. Anschließend wählst du im Menü jeweils die Option „Postkarte Klassik“ aus. Nun folgt die Gestaltung der Postkarte und das Eintragen des Empfängers sowie seiner Adresse. Am Ende erscheint deine Bestellung im Warenkorb – an dieser Stelle noch inklusive der üblichen Kosten. Im Rahmen der Aktion kannst du diese jedoch mit den Codes „wirsagendanke“ (Cewe) oder „fuereinander“ (Foto-Paradies) umgehen. Diese sind in das Feld „Gutschein-Code“ einzutragen.

Bedingungen der Aktion

Zunächst gilt die Aktion der kostenlosen Postkarten natürlich nur solange die angegebenen 100.000 (Cewe) beziehungsweise 50.000 (Foto-Paradies) Postkarten nicht aufgebraucht sind. Sie enden spätestens am 16. beziehungsweise 13. April. Wer teilnehmen möchte, muss jeweils ein Konto erstellen; das kann direkt in den beiden Anwendungen erledigt werden. Teilnahmeberechtigt sind allerdings nur volljährige Personen mit Wohnsitz in Deutschland und auch der Versand erfolgt nur innerhalb der deutschen Bundesländer. Zu guter Letzt darf man natürlich nicht so viele Postkarten verschicken, wie man will. Jeder Nutzer kann nur eine Postkarte versenden. Doch diese eine Karte kann schon ausreichen, um selbst an Quarantäne-Ostern ein Lächeln ins Gesicht deiner Liebsten zu zaubern.