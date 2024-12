Filmtipp mit Tiefgang: Wachsen Orangen in Berlin?

Unser heutiger TV-Tipp hat es absolut in sich. Der 2020 erschienene Film erzählt eine Geschichte, die mich absolut mitgerissen und gefesselt hat. Der Streifen „In Berlin wächst kein Orangenbaum“ könnte vor allem für Fans von emotionalen Dramen und ein bisschen Berliner Schnauze ein Volltreffer sein. Der Film fühlt sich etwas wie ein Spaziergang durch die kühlen Straßen der Hauptstadt an – oft belebend, manchmal aber auch ein wenig zu grau. Mit seiner rauen Ehrlichkeit und der berührenden Geschichte hat er mich völlig überrascht. Ich denke, die authentischen Charaktere und die dramatische Storyline könnten auch dich in ihren Bann ziehen.

„In Berlin wächst kein Orangenbaum“

Der Film „In Berlin wächst kein Orangenbaum“ verfolgt die Geschichte von Nabil Ibrahim. Er wird nach 15 Jahren Haft wegen einer tödlichen Krebsdiagnose vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Nabil hat keine großen Erwartungen mehr an das Leben, doch in den verbleibenden Monaten möchte er zumindest eine Sache regeln. Er will seinen Anteil an der Beute eines Raubüberfalls, der ihn hinter Gitter brachte, seiner Ex-Freundin Cora übergeben. Diese lebt mittlerweile in einer abgelegenen, heruntergekommenen Wohnung auf dem Land.

Doch als Nabil Cora besucht, wartet eine unerwartete Entdeckung auf ihn: Cora hat eine 17-jährige Tochter namens Juju. Cora möchte, dass Vater und Tochter weiterhin keinen Kontakt haben. Nabil jedoch will seine Tochter unbedingt kennenlernen, bevor es zu spät ist. Eine bewegende Familiengeschichte in Berlin.

Mitfiebern bis zum Ende

Dieser Film hat mich nicht nur mit seiner Storyline überzeugt, sondern auch mit der Besetzung. Nabil Ibrahim wird von Kida Khodr Ramadan gespielt, welcher am Buch zum Film mitgewirkt und die Regie übernommen hat. Meiner Meinung nach hat Kida Khodr Ramadan diesen Film unfassbar authentisch geschrieben sowie gespielt. Frederick Lau übernimmt die Rolle eines Mithäftlings, und diese spielt er gnadenlos gut. Viele Szenen sind sehr intensiv und auch erstaunlich intim, manchmal fühlt es sich an, als ob man wirklich neben den Charakteren stehen würde.

Falls du diesen Film auch als deinen Wochenendfilm auserkoren hast, dann hast du hier ein paar Möglichkeiten ihn zu streamen. In der ARD Mediathek, sowie in der 3sat Mediathek kann man den Film gratis streamen. Bei Amazon Prime kannst du den Film für 3,69 Euro leihen oder für 9,99 Euro kaufen.