FIFA 22 - Diese Technik soll den Klassiker revolutionieren

Jetzt weiterlesen

Mit “The Legend of Zelda: Skyward Sword HD” wird den Fans die Zeit verkürzt bis 2022 der Nachfolger des erfolgreichen Ablegers “Breath of the Wild” erscheint. Was genau hat sich jetzt bei dem für die Nintendo Switch optimierten Klassiker, der am 16.07.2021 erhältlich ist, alles verändert?