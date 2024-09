Festgeld: Klarna startet neues Angebot

Das Festgeld-Angebot des Zahlungsanbieters Klarna erfreut sich in Deutschland einer hohen Beliebtheit. In der Spitze bietet das in Schweden gegründete Unternehmen, das als lizenzierte Bank agieren darf, bis zu 3,58 Prozent Zinsen auf fest angelegte Spareinlagen. Den Höchstsatz gibt es bei Laufzeiten von sechs oder auch 18 Monaten. Doch jetzt kannst du dich auch für eine (noch) kürzere Laufzeit entscheiden und trotzdem einen attraktiven Zins kassieren.

Klarna: Festgeld jetzt auch mit drei Monaten Laufzeit

Denn ab sofort bietet Klarna das sogenannte Festgeld+ auch mit einer Laufzeit von nur drei Monaten an. Während dieser Zeit gilt ein Zinssatz in Höhe von 3,50 Prozent pro Jahr. Anders als bei vielen Tagesgeld-Angeboten hast du aber die Sicherheit, dass der Zins für drei Monate garantiert ist. Besonders für eine kurzzeitige Geldanlage ist das für viele Sparer eine attraktive Alternative. Gerade auch, weil Klarna keine hohe Mindestanlage verlangt. Schon ab 1 Euro gibt es 3,50 Prozent Zinsen p.a., die zum Ende der gewählten Festgeld-Laufzeit automatisch wieder ausgezahlt werden.

In der Spitze werden Sparanlagen von Klarna bis zu einer Summe von 500.000 Euro verzinst. Attraktiv ist auch das Festgeld+ mit einem Jahr Laufzeit. Hier gilt ein Zinssatz in Höhe von 3,56 Prozent pro Jahr. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Festgeld-Angeboten mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die besten Angebote mit sechs oder 24 Monaten Laufzeit findest du in unserem umfangreichen Festgeld-Ratgeber.

EZB lässt die Zinsen immer weiter fallen

Dass die Zinsen für Festgeld bald wieder steigen, gilt übrigens als unwahrscheinlich bis ausgeschlossen. Weil die Inflation in der Euro-Zone rückläufig ist, hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen bereits zweimal nach unten angepasst. Und es wird erwartet, dass dieser Trend anhält. Das nächste Mal kommt der Rat der EZB am 17. Oktober zusammen. Durchaus möglich, dass die Leitzinsen dann ein weiteres Mal fallen. Umso attraktiver kann es sein, sich bereits jetzt ein gut verzinstes Festgeldkonto zu sichern.

