Explodierende Energiepreise: Dieser Anbieter nimmt keine Kunden mehr an Simone Warnke 2 Minuten

Was Strom und Energie angeht, müssen Verbraucher in diesem Jahr in den sauren Apfel beißen. Die Preise steigen einerseits wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Andererseits ist eine Knappheit zu beobachten, die die Energiereserven angeht und möglicherweise drastische Konsequenzen nach sich zieht.