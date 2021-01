Ersatz für dein Standard-WLAN: Dieses Set verbessert dein Heimnetz

Devolo hat bereits vor Jahren mit den devolo Magic Sets eine Lösung vorgestellt, wie du ein wirklich gutes WLAN-Netz in deiner Wohnung aufbauen kannst. Doch nun hat der Hersteller mit Sitz in Aachen sein Angebot noch einmal verbessert und er fordert dich dazu auf, das WLAN deines Routers abzuschalten. Denn ab sofort generiert devolo Magic auch direkt an deinem Router ein WLAN.

Das Prinzip des WLAN-Mesh-Systems von devolo: Du nutzt deine Stromleitung, um deine Daten durch die Wohnung von A nach B zu transportieren. Das spart dir das Verlegen von LAN-Kabeln und ist gleichzeitig stabiler als ein WLAN-Repeater. Dort, wo du die devolo Sender in die Wandsteckdosen steckst, generieren die Sender ein WLAN-Signal.

Bislang war allerdings jener devolo-Adapter, der das Signal aus dem Internetmodem bekommt und in deine Stromleitungen einspeist, nicht mit einem WLAN-Signal versehen. Das heißt, du musstest entweder dein bestehendes WLAN vom Modem nutzen oder die Ecke mit anderen WLAN-Sendern mitversorgen. Das hat devolo nun geändert, ab sofort ist auch jeder Adapter und der Sender am Router mit WLAN-Antennen versorgt.

Das heißt auch: Hast du in deiner Wohnung teilweise LAN-Kabel verlegt, kannst du die devolo Magic Adapter auch nutzen, um die Datenübertragung zwischen den WLAN-Hotspots per LAN statt per Stromleitung zu realisieren. Nur dort, wo du kein LAN-Kabel verlegt hast, greift devolo Mesh WLAN auf die Stromleitung zurück. Umkehrt kannst du aber auch dort, wo das Signal per Stromleitung ankommt und ein WLAN-Signal generiert wird, bis zu zwei Endgeräte direkt per Gigabit-LAN ausstatten. So kannst du dir binnen weniger Minuten und ohne das Verlegen neuer Kabel ein Heimnetzwerk aufbauen.

Neue Sets sind schon erhältlich

Die neuen Sets sind seit kurzem im Handel erhältlich – unter anderem bei Amazon. Das Starter Kit enthält zwei Adapter und ist für kleine Wohnungen vollkommen ausreichend. Es kostet 249,90 Euro. Das devolo Mesh WLAN 2 Multiroom Kit bietet für die Abdeckung größerer Wohnflächen oder mehrere Etagen drei Adapter zum Preis von 369,90 Euro . Die Geräte sind vollständig kompatibel zu Produkten der devolo Magic-Reihe und allen Routern – allerdings nicht zum devolo dLAN.

Das WLAN ist mit zahlreichen Features wie Access Point Steering, Fast Roaming, MU-MIMO, Airtime Fairness und Beamforming ausgestattet. Das soll dir jederzeit ein bestmögliches Internetsignal und unterbrechungsfreies Surfen ermöglichen. WLAN 6 ist noch nicht an Bord.

