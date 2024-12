Elden Ring: Nightreign – Das wissen wir bereits zum neuen Spiel

Elden Ring hat als eines der besten Souls-Like-Games Geschichte geschrieben. Das Spiel aus dem Hause FromSoftware schaffte es 2022, Spieler auf der ganzen Welt zu begeistern. Nach Shadow of the Erdtree war dann allerdings Schluss. Die Ankündigung, dass es keine weiteren Erweiterungen geben soll, war für viele eine Enttäuschung. Mit Elden Ring: Nightreign ist jetzt ein gänzlich neues, eigenständiges Spiel angekündigt worden, das Spielern einmal mehr Hoffnung macht.

Elden Ring: Nightreign

Viele Informationen zum neuen Elden Ring: Nightreign gibt es noch nicht. Die wichtigsten Eckdaten sind jedoch bereits bekannt. Dazu gehört beispielsweise, dass Nightreign ein alleinstehendes Koop-Game sein soll. Somit fallen vermutlich sämtliche Multiplayer-Restriktionen des Vorgängers weg. Insgesamt wird es sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein Elden Ring-Game handeln, wie wir es kennen und lieben.

In Elden Ring: Nightreign erkundest du einmal mehr die Lands Between und befindest dich in einer großen offenen Welt. Auch anspruchsvolle Bosskämpfe sind wieder mit von der Partie. Es handelt sich hier also um ein typisches FromSoftware-Game mit einigen interessanten Neuerungen. Der Trailer, der während der Game Awards 2024 gezeigt wurde, gibt einen Einblick in neue Features. So zeigt er beispielsweise einen mystischen Vogel, mit dem du durch die Lüfte gleiten kannst.

Der Trailer zeigt außerdem die atemberaubende Spielwelt, in der Nightreign stattfindet. Bedrohliche Burgruinen, verzauberte Sümpfe und vieles mehr gilt es zu erkunden. Elden Ring: Nightreign soll schon 2025 auf den Markt kommen. Ein genaues Datum ist jedoch noch nicht bekannt. Das Spiel soll für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.

Die Ankündigung des neuen Spiels sorgt bei vielen Fans für Vorfreude. Hardcore-Gamer nehmen jede Sekunde des Trailers auseinander, um möglichst viel über das Spiel zu erfahren. Bis offizielle Informationen bekannt werden, müssen wir uns aber vermutlich noch gedulden. Es gibt bereits eine Steam-Seite für das Spiel. Du kannst es also schon auf deine Wunschliste setzen.