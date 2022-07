Egal-Wohin-Ticket: Bahn bietet Fernverkehr-Alternative zum 9-Euro-Ticket

Das Egal-wohin-Ticket bekommst du derzeit bei EDEKA (alle Markttypen), Marktkauf, BUDNI, nah&gut und trinkgut. Es ist ein Papier-Ticket mit einem Buchungscode, den du anschließend auf der Bahn-Webseite (www.bahn.de/egal-wohin-ticket) in eine gültige Fahrkarte umwandeln kannst. Die Besonderheit: Das Ticket kostet nur 39,95 Euro, gilt aber für alle Strecken deutschlandweit. Du kannst also – wenn du möchtest – für diesen Preis mit dem ICE und anderen Zügen von Sylt bis zur Zugspitze (beziehungsweise Garmisch-Partenkirchen) fahren. Allerdings nur eine Fahrt und nicht den ganzen Monat lang.

Egal-Wohin-Ticket: Lange Gültigkeit, keine Ausschlusstage – aber Kontingent

Derartige Supermarkttickets gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Das Besondere an diesem Ticket ist die lange Gültigkeit. Denn einlösen kannst du den Code bis zum 30. Juni 2023, deine Reise muss dann bis zum 9. Dezember 2023 stattgefunden haben. Gleichzeitig kannst du schon ab morgen, dem 6. Juli 2022, erstmals mit dem Egal-Wohin-Ticket verreisen – zumindest theoretisch. Denn deine finale Fahrkarte unterliegt einer Zugbindung und du musst sie mindestens zwei Tage im Voraus gebucht haben.

Außerdem bemerkenswert: es gibt keine Ausschlusstage. In der Vergangenheit waren oft Freitage oder die Weihnachtszeit ausgenommen. Allerdings gibt es für jeden Zug ein Kontingent, das die Bahn für das Egal-Wohin-Ticket freischaltet. Die Fahrkarte selbst gilt in allen Zügen der Deutschen Bahn sowie im Vor- und Nachlauf auch im Regionalverkehr – auch von anderen Betreibern. Der ÖPNV am Start- und Zielbahnhof, also Bus und U-Bahn, ist aber nicht enthalten. Eine Reise ist ausschließlich in der 2. Klasse möglich, auch Upgrades in die 1. Klasse sind nicht zulässig. Kinder bis einschließlich 14 Jahre kannst du kostenlos mitnehmen, ab 6 Jahren musst du sie aber bei der Umwandlung der Fahrkarte als kostenlosen Mitfahrer angeben.

Der Verkauf des Tickets soll bis 31. März 2023 in den genannten Märkten erfolgen. Allerdings gilt: Nur solange der Vorrat reicht. Die Bahn hat in einem PDF zahlreiche weitere Details zu dem Ticket in Form einer FAQ zusammengestellt.

