EcoFlow im Gespräch: Neuer leistungsstarker Heimspeicher präsentiert

Der PowerOcean ist bereits als 1-phasige sowie 3-phasige Variante erhältlich. Für diejenigen, die neu in die Welt der Heimspeicher einsteigen, bietet EcoFlow mit dem PowerOcean DC Fit eine Lösung an. Doch im kommenden Jahr wird die Produktreihe durch den PowerOcean Plus erweitert. Auch dieser ist als 3-phasiger Speicher konzipiert und zeichnet sich besonders durch hohe Leistung und große Kapazität aus. Peter Gutendorf, Chief Product Engineer bei EcoFlow, erklärte uns auf der Messe einige interessante Details zu diesem neuen Modell und beantwortete wichtige Fragen rund um dessen Einsatzmöglichkeiten.

EcoFlow PowerOcean Plus: Der neue Mega-Heimspeicher

Die Eingangsleistung des Mega-Speichers liegt bei 40 kW, während die Leistung über den AC-Ausgang zwischen 15 und 29,9 kW liegt und in vier verschiedene Leistungsklassen unterteilt ist. Zudem können bis zu vier PV-Strings bedient werden. „Das Gerät ist nicht für ein Reihenhaus gedacht“, scherzte Gutenberg noch im Interview. Und anhand dieser Zahlen ist das auch nur logisch. Für geringere Bedürfnisse gibt es ja auch den PowerOcean DC Fit, der sich auch ohne eine Anmeldung beim Netzbetreiber nutzen lässt.

Wir konnten auf der Solar Solutions 2024 in Düsseldorf mit Peter Gutenberg, Chief Product Engineer bei EcoFlow, über den neuen PowerOcean Plus sprechen.

Anders ist das beim Mega-Heimspeicher. Das Gerät kann problemlos als Speichersystem verwendet werden, dass du an deine PV-Anlage klemmst. Entsprechende Solaranlagen bietet EcoFlow übrigens nur über B2B an. Auch in puncto Sicherheit lässt der Hersteller keine Fragen offen. Im Inneren der Batterie sind LFP-Zellen (Lithium-Eisenphosphat-Zellen), die gemeinhin als besonders sicher gelten, im Einsatz. Außerdem findet sich ein Feuervemeidungsmodul, dass den Sauerstoff aus dem Speicher drängt, sollte er die Grenze von 170 °C überschreiten.

Darum solltest du auf einen EcoFlow-Heimspeicher setzen

Anfang 2023 kosteten Balkonkraftwerke noch ein halbes Vermögen. Seit dem Ende des Booms bekommst du die kleinen PV-Anlagen schon für kleines Geld und kannst sie mit einer Wechselrichter-Leistung von bis zu 800 W nutzen. Allerdings kannst du regenerative Energie nicht wirklich beeinflussen, wodurch ein gewisser Anteil effektiv verloren geht. Die Lösung hier sind eben solche Heimspeicher, wie der PowerOcean Plus. Besonders spannend sind hier auch dynamische Stromtarife.

Diese orientieren sich am Börsenpreis und mit neuen KI-gesteuerten Lösungen wird somit nur Strom bezogen, wenn dieser auch gebraucht wird. Auch hier arbeitet EcoFlow bereits dran. Laut Peter Gutenberg könnte es hier in den nächsten Monaten bereits einen ersten Rollout geben. Auch für die nächsten fünf Jahre prognostiziert er einen steigenden Trend.

„[…] Ich kann mir vorstellen, dass auch die Stromtarife noch anders werden. Der Energieversorger wird ja eigentlich immer mehr zum Netzanbieter, dass er sich sein Netz auch anders vergüten lässt. Sprich, dass es auch mal einen Leistungspreis gibt, wie wir es aus der Industrie kennen. Und dann macht Speicher doppelt und dreifach Sinn.“ Peter Gutenberg, Chief Product Engineer bei EcoFlow

EcoFlow denkt in einem Ökosystem

Die Unterschiede von EcoFlow zu anderen Unternehmen machen für Peter Gutenberg vor allem drei wichtige Aspekte aus. Zum einen die hohen Sicherheitsstandards, die der Hersteller wahrnimmt. Zum anderen aber auch das „eine“ Ökosystem. Denn EcoFlow „denkt die Themen Wärme, Strom und Mobilität zusammen“ und so bietet das Unternehmen auch entsprechend gemeinschaftliche Produkte wie Wallboxen, Wärmepumpen oder Heizstäbe an.

Als letzten Punkt nennt er zudem die Einfachheit von EcoFlow-Systemen. Denn sie funktionieren für jeden. In einer App kannst du die EcoFlow-Geräte bedienen, brauchst also keine drei verschiedenen Programme für die unterschiedlichen Produkte. Außerdem gibt es bereits jetzt viele Automatismen, um den Umgang noch simpler zu gestalten.

Das gesamte Exklusiv-Interview in einem Video

Im Folgenden findest du noch das Video zum Interview mit Peter Gutenberg. Hier siehst du nicht nur den neuen Heimspeicher, sondern auch weitere spannende Geräte des Herstellers und erhältst zudem noch weitere Informationen rund um das Unternehmen und den EcoFlow PowerOcean Plus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt