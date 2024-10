E-Auto: Schnellladen an der Haus-Steckdose bald Realität?

Das Laden eines batterieelektrischen Fahrzeugs an der heimischen Steckdose ist zwar möglich, allerdings ist es nicht besonders effizient. Denn bei der Umwandlung von im Stromnetz genutzten Wechsel- zu Gleitstrom, der in den E-Autos genutzt wird, kommt es teilweise zu hohen Verlusten – selbst wenn eine Wallbox verwendet wird.

Im Rahmen des EnerConnect-Projekts haben Forscher des Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM und der Technischen Universität Berlin gemeinsam mit Delta Electronics Inc., der BIT GmbH und Infineon Technologies AG einen Weg gefunden, um an dieser Stelle eine erhebliche Verbesserung zu erreichen. Sie setzen auf eine Schaltung mit neuartigen Transistoren aus Galliumnitrid (GaN). Im Gegensatz zu den bisher üblichen GaN-Halbleitern, die hohe Schaltfrequenzen erreichen, können diese die negative und positive Spannungen in zwei und nicht nur eine Richtung sperren können.

Eine Wandlerstufe weniger im E-Auto

Auf diese Weise wird eine sogenannte Bucket-Boost-Schaltungstopologie möglich, bei der die Eingangsspannung höher oder niedriger gesetzt werden kann. Bisher werden die Gleichrichter in E-Autos mit hohen Spannungen betrieben, mit der neuartigen Schaltung kann diese aber auch niedriger ausfallen.

Der Vorteil dabei: Bei geringeren Schaltspannungen im Stromrichter verringern sich die Schaltverluste, der Wandlungsprozess wird effizienter. Zudem lässt sich beim Gleichrichter im E-Auto eine Wandlerstufe einsparen. Bisher sind zwei Stufen nötig, weil die Eingangsspannung zuerst hoch- und schließlich auf die benötigte Batteriespannung herunter geregelt werden muss.

Durch den Einsatz der neuartigen GaN-Transistoren können die beiden Schritte in einer Wandlerstufe realisiert werden. Das führt nicht zuletzt zu geringeren Kosten bei dem Bauteil, vor allem die Effizienz steigt enorm. Die Wissenschaftler wollen mit dem neuen Gleichrichter einen Wirkungsgrad von 99 Prozent erreichen. Außerdem hoffen sie darauf, die Schaltfrequenz auf 300 KHz erhöhen zu können. Potenziell ließe sich damit die Leistungsdichte um das Achtfache steigern, sodass ein nicht nur ein günstiges, sondern auch schnelles Laden von E-Autos mit Hausstrom möglich würde. Dazu soll die Schaltung nun für den Betrieb am öffentlichen Netz optimiert werden. Anschließend könnte sie nicht nur in Fahrzeugen genutzt werden. Auch für Solaranlagen ist die Technologie geeignet.