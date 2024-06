Dem E-Auto gehört die Zukunft, da sind sich Autoclubs, Politik und die allermeisten Hersteller sicher. Umweltfreundlich und sauber, heißt es, sind die Stromer. Und so bekamen Diesel und Benziner ein Ablaufdatum. Doch dass ein Auto mit Verbrennungsmotor heute eine ebenso umweltfreundliche Alternative sein kann, zeigt nun der größte Autobauer der Welt.

Das E-Auto ist nicht de einzige umweltfreundliche Antwort

Während viele Autobauer die Entwicklung von Verbrennungsmotoren eingestellt haben und alles aufs E-Auto setzen, denkt Toyota anders. Man hat zwar auch eine Elektroauto-Strategie, schreibt Benziner, Diesel und Hybride aber nicht gleich ab, wie es andere Hersteller tun. Die Japaner sind technologieoffen und wollen weiterhin die ganze Welt mit Autos beliefern. Auch Länder, die noch vielen Jahren auf Verbrenner angewiesen sind. Zusammen mit Mazda und Subaru hat man nun eine Alternative vorgestellt. Einen neuen, emissionsärmeren Verbrennungsmotor.

Bei den neuen Antrieben handelt es sich um 1,5-Liter- und 2,0-Liter-Motoren, die deutlich kleiner und rund zehn Prozent leichter sind als aktuelle Otto-Motoren. Darüber hinaus sollen die Antriebs-Alternativen zum E-Auto mit CO₂-freien Kraftstoffen wie E-Fuels oder Biosprit laufen und damit zum Klimaschutz beitragen, schreibt das Handelsblatt.

Verbrenner werden sauberer

In gut 10 Jahren sollen Diesel und Benziner vom E-Auto komplett abgelöst werden. Dass es aber Alternativen zum Stromer geben kann, zeigt Toyota jetzt abermals. Offen bleibt, wann die neuen, umweltfreundlicheren Motoren in Fahrzeugen Einzug halten. Und der japanische Autobauer steht nicht alleine da, wenn es um Alternativen zum E-Auto geht. Seit Kurzem etwa ist an vielen Tankstellen in Deutschland eine Diesel-Alternative erhältlich. HVO100 biete eine gleich hohe Performance wie konventioneller Diesel, verursacht aber bis zu 90 Prozent weniger Treibhausgasemissionen und bis zu 33 Prozent weniger Feinstaub. Zudem wird der Sprit aus Speiseölen und Fettresten hergestellt. Mehr Infos zu HVO100 und eine Karte der Tankstellen, wo er erhältlich ist, haben wir hier.